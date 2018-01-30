Родителям в помощь: медики подсказали, как отучить детей от сладкого

Ребенку не так уж и просто объяснить, что кушать много сладостей - вредно для здоровья.Медики настаивают на том, что чрезмерное употребление сахара и сладостей в детском возрасте крайне неблагоприятно отражается на здоровье в будущем. Об этом знают все, но почему-то многие родители допускают развитие "сладкой" зависимости у своих детей, от которой не так уж и просто избавиться.Самыми распространенными проблемами со здоровьем из-за переизбытка сладостей в рационе ребенка являются: кариес, ожирение, заболевания поджелудочной железы, жирная кожа и высыпания, выпадение волос и так далее.Дети дошкольного и ученики начальных классов уже способны различать, что такое хорошо, а что такое плохо. Если вы покажете ему в Интернете картинки зубов с кариесом или же очень крупных детишек, указав на то, что это последствия употребления конфет, газировки, пакетированных соков, палочек и прочих сладких продуктов, то желание постепенно будет снижаться.Здесь все дело в привычке, если мама или папа будут предлагать своему ребенку полезные сладкие продукты в качестве десерта в течение нескольких дней, то он привыкнет к ним и перестанет требовать магазинные сладости. Тем более, что обычно родители сами "пичкают" деток батончиками и пирожными, не задумываясь о последствиях.Проще - купить что-то ребенку в магазине и не париться. Но это очень вредно для здоровья маленького человечка. Поэтому если уж и готовить десерты, то самим, используя натуральные подсластители вместо сахара - мед, цикорий, стевию. Пеките кексы, пироги, печенье, но помните, что эти продукты не должны стать основой рациона ребенка, а лишь выполнять роль вкусного и сладкого десерта.Если родители пьют сладкую газировку целыми бутылями и закусывают ее шоколадными конфетами, то какая может идти речь о том, чтобы отучить чадо от сладкого? Перестаньте сами употреблять сладости и тогда ваш малыш будет брать с вас пример.Когда ребенок сыт, то на самом деле никакая конфета ему уже не понадобится. К тому же, если в меню есть свежие фрукты и ягоды, имеющие в своем составе фруктозу.Современные дети понятия не имеют, что такое полезная еда, а все потому, что образ питания их родителей оставляет желать лучшего. Многим легче купить ребенку шоколадку или газированный напиток, нежели приготовить фруктовый салат или свежеотжатый сок из фруктов или ягод. Поэтому, единственные, кто может дать детям хороший пример и отучить их от вредной еды - это родители и все только в их руках.