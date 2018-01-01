Эти ягоды помогут укрепить иммунитет в зимние месяцы

Употребляя эти ягоды каждый день, можно будет забыть о таблетках и ослабленном иммунитете.Природа позаботилась о нас, правда, ее дары принимают не все, но это из-за незнания. Все без исключения ягоды вмещают в себе такой состав полезных веществ, органических кислот, витаминов и минералов, что запросто могут заменить любой противовирусный аптечный препарат.Когда вы уже подхватили ОРВИ или грипп, надеяться только на ягоды, конечно же, уже не имеет никакого смысла. А вот в качестве профилактики лучших иммуномодуляторов, чем свежие ягоды или перетертые с сахаром, вы не найдете ни в одной аптеке.Калина - борется с бессонницей, успокаивает нервы, стимулирует иммунную систему, отбеливает кожу при наружном применении.Брусника - очищает кровеносную систему, снижает уровень глюкозы в крови, помогает в похудении.Облепиха - природный антиоксидант, улучшает зрение, замедляет старение и защищает от сезонных недугов.Клюква - укрепляет иммунитет, очищает сосуды и кишечник, восстанавливает гормональный фон.Черника - растворяет камни в почках и препятствует их образованию, заботится о здоровье глаз и стимулирует производство иммунных клеток.Стоит учитывать, что во всех ягодах содержатся кислоты, которые могут воздействовать на стенки желудка, как мощный раздражитель. Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ, например, гастрите и язвенной болезни, врачи не советуют есть ягоды в свежем виде и особенно на голодный желудок.Старайтесь каждый день включать в свое меню любую ягоду или "микс" из них. Таким образом, вы укрепите собственные защитные силы организма и не будете болеть.