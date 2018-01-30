Эффективная "январская" диета: минус 3 кг за неделю

Диетологи предлагают попробовать сбрасывать лишние килограммы на безбелковой системе питания.Безбелковые или даже можно их назвать "вегетарианские" диеты хороши для зимы, ведь человеческому организму в это время нужны витамины и полезные микроэлементы, а когда он ест только мясо, колбасу и сосиски, закусывая белым хлебом и жареной картошкой, у него не только увеличивается вес, но и развивается авитаминоз.Новогодние праздники закончились еще пару недель назад, но на талии все еще остались лишние сантиметры после обильных застолий? Тогда обратите внимание на январскую безбелковую диету, она поможет и похудеть быстро, и обмен веществ восстановить, и организм очистить от вредных веществ, и улучшить внешний вид кожи, волос и ногтей, а также ваше настроение.Нужно кушать около пяти раз за день, но только свежие или приготовленные на пару, либо отваренные, овощи. Они должны составлять основу вашего рациона.Чтобы энергия не убавлялась, необходимо по утрам есть кашу - гречку, рис, овсянку, пшеничную и так далее. Можете чередовать семь дней разные каши, чтобы они вам не надоедали.Второй завтрак и полдник - время для поедания фруктов, ягод, киселя из зимней калины или облепихи, сухофруктов и обязательно - орехов.В обед вы можете приготовить овощной суп с какой-нибудь крупой или макаронами, изготовленными из муки грубого помола. Также, очень вкусными и сытными являются супы-пюре, а чтобы они воздействовали на ваш организм, как мощное средство для похудения, готовьте их из брокколи или цветной капусты, сельдерея, моркови и так далее.Ужин может состоять из фруктового или овощного салата с оливковым маслом, медом и соком лимона.Все это время желательно пить чуть больше минеральной воды без газа, чем обычно. Вода будет очищать организм от лишних накоплений и усиливать обмен веществ, что пойдет на пользу вашей фигуре.