Вред или польза? Вся правда об отбеливании зубов



После отбеливания может появиться боль, которая будет причинять вам дискомфорт в течение нескольких дней.

Возможно воспаление десен — тоже непосредственно после процедуры.

Зубная эмаль истончается, и зубы становятся более чувствительными к высоким и низким температурам. Резко чувствительны: вас будет пронзать боль каждый раз, как вы глотнете горячего чая, съедите яблоко из холодильника, не говоря уж о мороженом. Поэтому придется всегда следить, чтобы температура пищи была близка к температуре тела. Это уже отложенные последствия.

Повреждение эмали и десен в конце концов приводит к образованию клиновидных дефектов.



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Стоматолог посвятил нас в подробности, о которых обычно умалчивает реклама и некоторые другие специалисты.Пожалуй, нет такого человека, который бы не мечтал о красивой, белоснежной улыбке. В погоне за мечтой мы готовы на любые жертвы: домашнее отбеливание при помощи соды или перекиси водорода, полупрофессиональные капы, профессиональные аппаратные методики... Мы, конечно, подозреваем, что все это не вполне безобидно. Но насколько велики риски?Я считаю, что современные отбеливающие зубные пасты не только не защищают зубы от кариеса, но сами могут стать причиной разрушения зубов. Они чистят зубы с помощью абразивных веществ, это приводит к истиранию зубной эмали, повышению чувствительности зубов. Отбеливающие пасты категорически нельзя использовать детям, подросткам и беременным женщинам — именно у них эмаль больше всего подвержена разрушению, и отбеливание может привести к тому, что отбеливать будет нечего. Опаснее всего отбеливающие пасты с добавками типа триклозана.Многие верят, что «натуральное» и «народное» навредить не может. Спешу разочаровать: народные средства очень вредны для отбеливания зубов — по тем же примерно причинам, что и отбеливающие пасты: либо это абразивы (обычно сода, соль и активированный уголь), либо химические (чаще всего кислоты и перекись водорода). Они счищают либо размягчают налет. Но при этом царапают или разъедают эмаль. Воздействие кислот на зубы очень повышает чувствительность эмали, поэтому, кстати, кислые ягоды не стоит есть в больших количествах, а фруктовые соки можно пить только через трубочку — чтобы как можно меньше попало на поверхность зубов.Спешу напомнить, что белыми бывают только молочные зубы и зубы у очень молодых людей. С возрастом эмаль желтеет — это норма, и не стоит портить ее отбеливанием, если не хочется получить дырявые зубы.Однако если белоснежная улыбка делает вас визуально моложе, то многие готовы рискнуть здоровьем во имя вечной юности. Лучше уж решаться на профессиональное отбеливание: по крайней мере, будете под контролем у профессионала.Многие стоматологи не любят данную процедуру и сравнивают отбеливание зубов с обесцвечиванием волос: даже с учетом использования самых современных отбеливающих препаратов структура эмали все равно нарушается.Но желтизна зубов сегодня многих пугает больше, чем кариес или болезни десен через год. Рекламные слоганы действуют на сознание, но никаких медицинских показаний к отбеливанию зубов нет. Мода на осветление эмали появилась после того, как Голливуд покорила белоснежная улыбкаМэрилин Монро. Стоматологи быстро поняли, что на тяге людей к красоте можно делать деньги, чем и пользуются до сих пор, не всегда предупреждая своих пациентов о вреде отбеливания. А те и сами обманываться рады, лишь бы приблизиться к мировым стандартам красоты.У отбеливания зубов много неприятных последствий. Даже если процедура прошла благополучно, после отбеливания в эмали образуются микроскопические поры, которые способствуют ее постепенному разрушению. И вот чем это чревато:Заранее определить, насколько побелеют зубы после процедуры, никогда нельзя. Поэтому многие люди, ожидающие ослепительной белизны, бывают разочарованы. И в любом случае белоснежной улыбка не останется навсегда. Чтобы поддерживать белизну хотя бы в течение полугода, вам придется отказаться от продуктов, содержащих яркие пигменты: от чая, кофе, красного вина, винограда, шоколада, ягод, морковки свеклы... Эмаль стала более рыхлой — поэтому будет «впитывать» активнее, чем до отбеливания.Должен также предупредить тех, у кого стоят коронки и пломбы: после отбеливания они не поменяют цвет и будут выделяться на фоне отбеленных зубов. А при наличии клиновидных дефектов отбеливание будет очень болезненным.