Отказ от молока снижает уровень IQ

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Уровень IQ или по-другому уровень интеллекта может понижаться на фоне отказа от употребления в пищу молочных продуктов, - об этом говорят результаты нового исследования, пишет The Deccan Chronicle. Исследователями вопроса стали специалисты из Университета Суррея.Изучавшие проблему отказа от молока и продуктов из него ученые отметили, что это стало настоящий трендом. Особенно сильно специалистов тревожит то, что об отказе от «молочки» все чаще объявляют подростки и совсем молодые люди, становящиеся приверженцами «гуманных» режимов питания с отказом от животных продуктов вроде вегетарианства и веганства.«Рост числа современных молодых людей, решивших стать вегетарианцами, окажет серьезное влияние на здоровье будущих поколений», - предостерегли эксперты.По их словам, молочные продукты являются одним из основных источников йода в рационе. Отказ от молока и недополучение с ним йода чреват снижением IQ на 13 пунктов, констатировали авторы проекта.Что касается употребляемых вегетарианцами «растительных» видов молока, то сотрудники Университета Суррея оценили уровень йода в 47 таких молочных продуктах и заключили: количество йода в любом из них было минимум на два процента ниже, чем в коровьем молоке. «Уровень интеллекта зависит от количества йода, поступающего с пищей. Недостаток йода во время беременности может привести к негативным последствиям для будущего ребенка. Также этот элемент необходим для правильного функционирования щитовидной железы», - напомнили исследователи, призвав не отказываться от молока.