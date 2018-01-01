Врачи смогут просматривать пациентов насквозь без рентгена

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Врачи смогут просматривать тела пациентов насквозь без рентгена. С этой целью в медицине будут применять технологии виртуальной реальности. Об этом сообщается на официальном сайте Альбертского университета в Канаде.Новое изобретение канадских ученых ProjectDR позволит использовать в клинической практике технологию дополненной реальности. Прибор позволит медикам наблюдать происходящее с внутренними органами пациентов прямо на коже, передает mir24.tv.Сообщается, что ProjectDR функционирует совместно с аппаратами магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Изображения органов, полученные с помощью этих приборов, ProjectDR способен спроецировать на поверхность тела пациента в соответствии с их реальным расположением в организме.Но самым большим преимуществом инновации перед другой диагностической аппаратурой является возможность наблюдения за органами человека, находящегося в движении. Благодаря инфракрасным камерам и маркерам устройство канадских ученых способно отслеживать состояние внутренних органов при движении. Как пояснили авторы изобретения, камеры смогут определять положение органов с помощью маркеров, наносимых на тело человека.Однако пока данная технология не позволяет отслеживать происходящее в организме в режиме реального времени: на поверхность тела проецируются лишь заранее полученные изображения.«Вскоре мы будем разворачивать ProjectDR в операционной в лаборатории хирургического моделирования, чтобы проверить плюсы и минусы для реального применения», – заявил руководитель проекта Пьер Буланже.Кроме того, ProjectDR позволит врачам наблюдать как все органы человека целиком, так и по отдельности. К примеру, специалисты смогут рассмотреть сердце, печень и кишечник человека, изображения которых будут спроецированы на тело без отображения остальных органов.