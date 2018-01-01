Обычная вода обещает помочь с неизлечимым заболеванием почек
Более 50% пациентов с поликистозом в итоге сталкиваются с почечной недостаточностью, требующей диализа или пересадки почек. Был запущен исследовательский проект PREVENT-ADPKD. Его цель - понять, может ли потребление определенного объема воды предотвратить прогрессирование поликистоза в почечную недостаточность.
Есть основания полагать, что простая вода способна уменьшить показатели образования кист в почках. Она тормозит работу гормона, который способствует росту кист. Поэтому, по словам ученых, очень важно пить достаточно воды. На сегодняшний день к исследованию привлекли более 240 добровольцев. Окончательные результаты будут доступны в 2020 году.
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Добавил stefan в категорию Разное
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