Обычная вода обещает помочь с неизлечимым заболеванием почек

Сотрудники Медицинского исследовательского института Уестмид нашли дешевый и простой способ, который может помочь пациентам с поликистозом почек. Это врожденное заболевание на данный момент не имеет лечения. Из-за него почки постепенно умирают вследствие образования кист, разрушающих здоровые ткани, отмечает News-medical.net.Более 50% пациентов с поликистозом в итоге сталкиваются с почечной недостаточностью, требующей диализа или пересадки почек. Был запущен исследовательский проект PREVENT-ADPKD. Его цель - понять, может ли потребление определенного объема воды предотвратить прогрессирование поликистоза в почечную недостаточность.Есть основания полагать, что простая вода способна уменьшить показатели образования кист в почках. Она тормозит работу гормона, который способствует росту кист. Поэтому, по словам ученых, очень важно пить достаточно воды. На сегодняшний день к исследованию привлекли более 240 добровольцев. Окончательные результаты будут доступны в 2020 году.