Когда лучше пить воду днём?
Вот лучшее для этого время, с точки зрения кардиологов.
1. Выпивайте 2 первых стакана воды сразу после пробуждения - это поможет запустить буквально все внутренние органы.
2. 1 стакан воды желательно всегда выпивать за 30 минут до еды. Это поможет ускорить метаболизм и улучшить работу пищеварительных органов в целом.
3. Выпивайте 1 стакан воды перед тем, как принимать ванну. Это поможет вам получить удовольствие и снизить артериальное давление.
4. 1 стакан воды прямо перед сном позволяет не только крепче спать, но и снижает нагрузку на сердце. Если завести себе такую привычку на каждый день, риск сердечного приступа во сне снизится на 95%.
Это же позволит предотвратить судороги в ногах по ночам.
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Добавил stefan в категорию Разное
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