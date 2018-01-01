Когда лучше пить воду днём?

Общим местом стало утверждение: пить надо как можно больше. На самом деле любой врач вам скажет, что достаточно максимум 2 литров воды в день. Всё остальное создаёт только лишнюю нагрузку на почки. Но главное - даже не то, сколько пить воды, а то, в какое время это делать.Вот лучшее для этого время, с точки зрения кардиологов.1. Выпивайте 2 первых стакана воды сразу после пробуждения - это поможет запустить буквально все внутренние органы.2. 1 стакан воды желательно всегда выпивать за 30 минут до еды. Это поможет ускорить метаболизм и улучшить работу пищеварительных органов в целом.3. Выпивайте 1 стакан воды перед тем, как принимать ванну. Это поможет вам получить удовольствие и снизить артериальное давление.4. 1 стакан воды прямо перед сном позволяет не только крепче спать, но и снижает нагрузку на сердце. Если завести себе такую привычку на каждый день, риск сердечного приступа во сне снизится на 95%.Это же позволит предотвратить судороги в ногах по ночам.