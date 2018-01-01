Ученые объяснили, как формируются воспоминания

Исследователи из Университета Колорадо обнаружили: для создания воспоминаний необходим белок под названием AKT, который содержится во всех тканях мозга и позволяет ему адаптироваться к новым переживаниям. Недавно была подтверждена роль AKTв механизме синаптической пластичности - способности мозга укреплять нейронные связи в ответ на новый опыт, пишет The Deccan Chronicle.Исследования на мышах показали: существуют три разновидности белка AKT. Они локализируются в разных отделах нервной системы. Так, AKT2 встречается исключительно в астроцитах - нейроглиальных клетках звездчатой формы с многочисленными отростками. Эти клетки часто поражает рак. AKT3 играет ключевую роль в процессе роста головного мозга. Самой распространенной формой ученые считают AKT1. Он способствует укреплению синаптических связей в ответ на опыт и необходим для формирования памяти.Авторы исследования полагают, что AKT связан с развитием ряда неврологических заболеваний. По словам специалистов, открытие поможет в поиске новых методов лечения рака мозга, болезни Альцгеймера и шизофрении. Обнаружение трех разных форм белка повысит шансы на успешную разработку эффективной терапии многих неврологических расстройств.