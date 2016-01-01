Ученые выяснили, чем чревато кесарево сечение

Британские и австралийские ученые пришли к выводу, что процедура кесаревого сечения при родах не только связана с рядом рисков для будущих беременностей женщины, но может повлиять на здоровье ребенка - процедура увеличивает риск появления астмы и ожирения. Статья была опубликована в журнале PLoS Medicine.Кесарево сечение применяется в случаях, когда существует риск для матери или ребенка при естественных родах – например, если у женщины слишком узкий таз. Но эта процедура становится все более распространенной даже среди тех женщин, у которых нет показаний к этой процедуре.По данным на 2016 год, в Северной Америке на кесарево сечение приходится около 32% родов, в Восточной Европе – 24,5%, в Южной Америке – 41% всех родов.Исследователи предупреждают, что эта процедура может иметь негативные последствия как для здоровья женщины, так и для ребенка, и не стоит прибегать к ней без необходимости.Многие из этих последствий краткосрочные: это инфекции, кровоизлияния, повреждения внутренних органов, тромбоз глубоких вен. В развитых странах их удалось минимизировать, хотя и эти темы все еще обсуждаются медицинским сообществом.Долгосрочные последствия кесарева сечения изучены хуже, но они не менее серьезны, поэтому ученые из университета Эдинбурга провели систематический обзор исследований на эту тему, все рассмотренные работы суммарно охватывают почти 30 миллионов женщин.