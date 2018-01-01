Даже одна сигарета повышает шанс инфаркта и инсульта

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Даже тех, кто редко курит, ждут очень пагубные последствия. Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на статью в медицинском журнале BMJ, одна сигарета увеличивает шанс заполучить инфаркт в полтора раза, а инсульт – на треть.Профессор Аллан Хэкшоу из Института раковых заболеваний в Университетском колледже Лондона провела эксперимент на группе из 141 испытуемого среднего возраста. Оказалось, что выкуривание 20 сигарет в день приводит в среднем к 7 сердечным приступам на 100 человек.Однако резкое сокращение "дозы" никотина до 1 сигареты в день ситуацию не сильно спасает: сердечный приступ, все равно, возникает у 3 из 100.Хэкшоу утверждает, что не рак – самый страшный враг курильщиков, а именно сердечные болезни, так как являются причиной смерти в 48% случаях любителей "подыметь".В сравнении с теми, кто никогда не курил, у мужчин, выкуривающих одну сигарету в день, риск заработать коронарную недостаточность, которая приводит к инфаркту, повышается на 48%, а риск развития инсульта - на четверть; в то же время у женщин на 57% вырастает риск инфаркта и на 31% - инсульта.“Курильщики сокращают количество выкуриваемых сигарет, думая, что они в полном порядке, что на самом деле так и есть, если иметь в виду только рак. Но для сердечных заболеваний, которые они могут получить с большей вероятностью, чем рак, это не работает”, - отметил руководитель исследования Аллан Хэкшоу.В журнале был опубликован анализ результатов 141 исследования.