Спать в бюстгальтере или без него – что полезнее
Но прежде чем это сделать, ответьте: вы снимаете бюстгальтер или оставляете его?
Ниже представлено несколько любопытных фактов, которые помогут вам разобраться, как лучше.
Конечно, грудь – очень важная часть женского тела. Именно поэтому вы носите нижнее белье, в котором вам, прежде всего, удобно.
Вы пытаетесь периодически выполнять необходимые упражнения, чтобы держать её в форме. Вы даже ищете диету, которая поможет вам в этом.
Однако, скорее всего, мысль о том, как же лучше: спать с бюстгальтером или без него, приводит вас в недоумение.
Пластический хирург, Мэтью Шульман, утверждает, что использование бюстгальтера уменьшает напряжение и растяжение грудных тканей. Поэтому рекомендует спать в бюстгальтере.
Другие специалисты не советуют этого женщинам с большим бюстом. Хотя также необходимо учитывать чувствительность кожи, что исключительно индивидуально у каждой женщины.
Некоторые просто не могут спать в бюстгальтере в то время, как другие не чувствуют никакого дискомфорта.
Кроме того, бывают такие ситуации, когда после операции на груди рекомендуется использовать бюстгальтер для защиты тканей и предотвращения возможных инфекций.
Во время беременности желательно использовать специальный лифчик, чтобы исключить растяжки и провисание. Перед сном лучше всего надевать спортивные бюстгальтеры, они наиболее просты и комфортны.
Если в этих фактах вы узнаете себя, вам лучше не спать в бюстгальтере:
Если у вас грудь маленького размера, спать в бюстгальтере не рекомендуется, так как не исключено лишнее давление на грудь, которое может навредить здоровью.
В случае, если вы уже пробовали и утром обнаружили раздражение.
Когда ваша кожа очень чувствительна, или бюстгальтер усложняет дыхание.
Делать этого не стоит и женщинам, которые страдают от проблем с кровообращением.
Спать в бюстгальтере, или нет, – зависит от ваших ощущений и состояния здоровья. Вы можете спокойно спать без него, если посчитаете нужным.
Помните, что нет категоричных указаний насчет того, необходимо ли спать в бюстгальтере, или нет.
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