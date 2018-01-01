Спать в бюстгальтере или без него – что полезнее

Скорее всего, когда вы приходите домой уставшей, единственное, что вам хочется – поскорее лечь спать, пишет Yoamoloszapatos.Но прежде чем это сделать, ответьте: вы снимаете бюстгальтер или оставляете его?Ниже представлено несколько любопытных фактов, которые помогут вам разобраться, как лучше.Конечно, грудь – очень важная часть женского тела. Именно поэтому вы носите нижнее белье, в котором вам, прежде всего, удобно.Вы пытаетесь периодически выполнять необходимые упражнения, чтобы держать её в форме. Вы даже ищете диету, которая поможет вам в этом.Однако, скорее всего, мысль о том, как же лучше: спать с бюстгальтером или без него, приводит вас в недоумение.Пластический хирург, Мэтью Шульман, утверждает, что использование бюстгальтера уменьшает напряжение и растяжение грудных тканей. Поэтому рекомендует спать в бюстгальтере.Другие специалисты не советуют этого женщинам с большим бюстом. Хотя также необходимо учитывать чувствительность кожи, что исключительно индивидуально у каждой женщины.Некоторые просто не могут спать в бюстгальтере в то время, как другие не чувствуют никакого дискомфорта.Кроме того, бывают такие ситуации, когда после операции на груди рекомендуется использовать бюстгальтер для защиты тканей и предотвращения возможных инфекций.Во время беременности желательно использовать специальный лифчик, чтобы исключить растяжки и провисание. Перед сном лучше всего надевать спортивные бюстгальтеры, они наиболее просты и комфортны.Если в этих фактах вы узнаете себя, вам лучше не спать в бюстгальтере:Если у вас грудь маленького размера, спать в бюстгальтере не рекомендуется, так как не исключено лишнее давление на грудь, которое может навредить здоровью.В случае, если вы уже пробовали и утром обнаружили раздражение.Когда ваша кожа очень чувствительна, или бюстгальтер усложняет дыхание.Делать этого не стоит и женщинам, которые страдают от проблем с кровообращением.Спать в бюстгальтере, или нет, – зависит от ваших ощущений и состояния здоровья. Вы можете спокойно спать без него, если посчитаете нужным.Помните, что нет категоричных указаний насчет того, необходимо ли спать в бюстгальтере, или нет.