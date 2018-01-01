5 советов о том, как максимально правильно питаться мясом

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Эксперты в области здорового питания дали 5 советов о том, как употреблять мясо максимально полезным способом. Этот продукт является ценнейшим источником белка, и для многих людей жизнь без мяса кажется совсем безрадостной.На некоторых кусках мяса содержится такое большое количество жира, что скачок уровня холестерина вам обеспечен. Жирное мясо давно связано с диабетом и болезнями сердца. Для защиты от этих недомоганий выбирайте постное мясо, а при его приготовлении вырезайте жирные куски.Рубленое мясо также достаточно часто бывает насыщено жиром, это же касается и курицы. Если вы покупаете упакованную рубленую свинину, то будет не лишним посмотреть процент жирности на упаковке.Не следует добавлять много соли при приготовлении мяса. Если вы хотите сделать его более насыщенным на вкус, то используйте различные растительные приправы или цитрусовые фрукты. Если вы покупаете мясной сэндвич где-нибудь в кафе или на улице, то выбирайте тот, где содержится меньше всего соли.Очень важно выбирать правильное мясо, но не менее важно его правильно готовить. Используйте как можно меньше овощного и сливочного масла, будет полезным, если вы сможете выпекать мясо или жарить его на гриле, что даст возможность вредному жиру стекать вниз.Не менее 60% объема тарелки должен занимать гарнир. Идеально, если им будет коричневый рис, а также различные овощи и фрукты. Правильно подобранный гарнир обеспечит ощущение сытости и усилит общее приятное впечатление от блюда.