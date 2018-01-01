5 советов о том, как максимально правильно питаться мясом
1. Всегда выбирайте постное мясо. На некоторых кусках мяса содержится такое большое количество жира, что скачок уровня холестерина вам обеспечен. Жирное мясо давно связано с диабетом и болезнями сердца. Для защиты от этих недомоганий выбирайте постное мясо, а при его приготовлении вырезайте жирные куски.
2. Осторожней с рубленым мясом. Рубленое мясо также достаточно часто бывает насыщено жиром, это же касается и курицы. Если вы покупаете упакованную рубленую свинину, то будет не лишним посмотреть процент жирности на упаковке.
3. Добавляйте меньше соли. Не следует добавлять много соли при приготовлении мяса. Если вы хотите сделать его более насыщенным на вкус, то используйте различные растительные приправы или цитрусовые фрукты. Если вы покупаете мясной сэндвич где-нибудь в кафе или на улице, то выбирайте тот, где содержится меньше всего соли.
4. Правильное приготовление. Очень важно выбирать правильное мясо, но не менее важно его правильно готовить. Используйте как можно меньше овощного и сливочного масла, будет полезным, если вы сможете выпекать мясо или жарить его на гриле, что даст возможность вредному жиру стекать вниз.
5. Ешьте меньше мяса. Не менее 60% объема тарелки должен занимать гарнир. Идеально, если им будет коричневый рис, а также различные овощи и фрукты. Правильно подобранный гарнир обеспечит ощущение сытости и усилит общее приятное впечатление от блюда.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил GooDZonE в категорию Разное
Добавить комментарий