Фрукты признали фактором ожирения

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Парадоксально, но факт – полезные, на первый взгляд, фрукты могут способствовать ожирению так же, как и жирная калорийная пища. С таким предостережением выступили исследователи из Калифорнийского университета, США.Американские ученые высказались о том, что людям, которые ведут борьбу с лишними килограммами, следует ограничивать употребление фруктов. Фрукты, в особенности самые привлекательные для людей (сладкие и очень спелые), изобилуют фруктозой, которая провоцирует накопление жировых клеток в организме человека, утверждают они.Принято считать, что вредная с диетологической точки зрения еда – это блюда, насыщенные жиром, фастфуд. Фрукты, относящиеся к натуральным природным продуктам, воспринимаются многими как наиболее полезная и правильная пища.Заметившие это ученые подчеркнули: употребление фруктов, как и любой другой пищи, должно быть умеренным, - злоупотреблять ими опасно. Присутствующая в них фруктоза не только тормозит процесс похудения, но и в целом негативно влияет на самочувствие человека – ее большое количество влияет на ощущения недомогания, нервозности и даже отсутствие сна, заявили эксперты.Они посоветовали следить за показателями гликемического индекса фруктов – чем он выше, тем опаснее для фигуры. Больше всего фруктозы, по словам специалистов, содержится в винограде, в сухофруктах. Выбирая фрукты, лучше предпочитать те, которые не имеют сильно выраженного сладкого вкуса, отличаются кислинкой и содержат много клетчатки.