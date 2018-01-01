5 простых способов вылечить прострел
1. Разгрузите позвоночник. Лучше всего снимает нагрузку положение лежа. Его необходимо принять на 10 минут, лежа спиной на плоской поверхности и, положив ноги на стул или аналогичный предмет, чтобы бедро и голень составляли 90°.
2. Согрейте больное место. Согревание болевого участка с помощью грелки или бутылкой с горячей водой улучшит кровоснабжение мышц спины и поможет расслабиться. Медленно, но уверенно боль отступает.
3. Специальные упражнения. Покой и щадящий режим часто приводит только к ухудшению ситуации, так как напряжение в мышцах усиливается. Лучше всего - умеренная подвижность. Наиболее рекомендованы длительные прогулки и движения в теплой воде. Боль быстрее пройдет, если немного растягивать затронутые болью мышцы.
4. Примите медикаменты. При сильной боли не помешают лекарства для расслабления скелетной мускулатуры и обезболивания. Однако не стоит применять такие препараты дольше пары дней.
5. Обратитесь к врачу, если ничего не помогло. Если боль отдает в конечности, не проходит в течение двух дней, сопровождается онемением, то необходимо посетить врача для прояснения причин.
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