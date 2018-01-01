5 простых способов вылечить прострел

Неосторожное движение в быту или при спортивных упражнениях - нередко появляется острая боль в спине, особенно это явление характерно для холодного времени года. Хотя в большинстве случаев данное состояние никакой опасности не представляет, оно значительно ограничивает подвижность. Нейрохирург из Берлина Мунтер Забарини дает простые советы, которые помогут избавиться от неприятных ощущений.Лучше всего снимает нагрузку положение лежа. Его необходимо принять на 10 минут, лежа спиной на плоской поверхности и, положив ноги на стул или аналогичный предмет, чтобы бедро и голень составляли 90°.Согревание болевого участка с помощью грелки или бутылкой с горячей водой улучшит кровоснабжение мышц спины и поможет расслабиться. Медленно, но уверенно боль отступает.Покой и щадящий режим часто приводит только к ухудшению ситуации, так как напряжение в мышцах усиливается. Лучше всего - умеренная подвижность. Наиболее рекомендованы длительные прогулки и движения в теплой воде. Боль быстрее пройдет, если немного растягивать затронутые болью мышцы.При сильной боли не помешают лекарства для расслабления скелетной мускулатуры и обезболивания. Однако не стоит применять такие препараты дольше пары дней.Если боль отдает в конечности, не проходит в течение двух дней, сопровождается онемением, то необходимо посетить врача для прояснения причин.