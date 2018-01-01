Назван самый эффективный способ сбросить лишние килограммы

Знаменитей американский фитнеспортал, назвал наиболее эффективным методом похудения прыжки на скакалке. По мнению экспертов интернет-издания, упражнения со скакалкой легкие, не отнимают много времени и к тому же дают лучшие результаты в сравнении с другими видами физических нагрузок.Это идеальная тренировка тела, при которой задействуются все мышцы. Двухмесячный эксперимент показал, что регулярные 10-минутные тренировки со скакалкой позволяют худеть интенсивнее, чем бег трусцой в течение 30 минут.А еще прыжки позволяют сжечь больше калорий, чем обычная аэробика, что является еще одним неоспоримым преимуществом этого вида физической активности.