Назван самый эффективный способ сбросить лишние килограммы
Это идеальная тренировка тела, при которой задействуются все мышцы. Двухмесячный эксперимент показал, что регулярные 10-минутные тренировки со скакалкой позволяют худеть интенсивнее, чем бег трусцой в течение 30 минут.
А еще прыжки позволяют сжечь больше калорий, чем обычная аэробика, что является еще одним неоспоримым преимуществом этого вида физической активности.
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