Врачи назвали простой, но эффективный способ отбеливания зубов дома

Как просто и безопасно отбелить зубы в домашних условиях.Последние исследования показали, что существует простой и надежный метод отбелить зубы дома, для этого используют обычное активированный уголь. Преимуществом этого метода является то, что оно дешевое и не вызывает болезненных или неприятных ощущений, а также этот метод можно назвать самым безопасным способом отбеливания зубов в домашних условиях.Для того, чтобы создать отбеливающее средство, нужно размять две таблетки в стеклянной или керамической посуде, затем в полученную вещество добавить несколько капель чистой воды, чтобы консистенция получилась похожа на зубную пасту. Все это тщательно перемешать и использовать как обычную зубную пасту - нанести на щетку и чистить этим зубы.Затем необходимо хорошо прополоскать рот. Е простым способом является простое разжевывания таблетки угля, однако, это не так приятно и может вызвать неприятные ощущения, а эффективность такого метода будет немного ниже.Отбеливание в домашних условиях следует проводить не более одного раза в неделю, так как в противном случае также возможное негативное влияние на эмаль зубов, которая может стать очень чувствительной.