В российских вузах начнут готовить кинезиологов

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В российских вузах впервые начнут готовить кинезиологов – специалистов по работе мышц и двигательной активности человека. Об этом сообщила ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова, выступая на II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи».Она рассказала, что с Минздравом уже подписано соглашение о подготовке таких специалистов. Кинезиологов будут готовить 6-8 вузов, которые подчиняются Минздраву и Минспорта РФ. Сейчас ведется разработка программы обучения кинезиологов, но пока неясно, когда по ней начнут готовить специалистов.«Кинезиологи смогут заниматься развитием – работой мышц, моторикой. Особенно это полезно для тех видов спорта, где не так много двигательной активности. Минздрав впервые заключил соглашение с непрофильным вузом», – пояснила Михайлова.Впрочем, проект профессионального стандарта – «специалист по физической реабилитации (медицинский кинезиолог)» – был разработан Министерством здравоохранения еще в 2016 году. В пояснительной записке к проекту говорится, что «кинезиолог – это специалист с высшим образованием, который восстанавливает функциональные и двигательные возможности пациентов с различными заболеваниями и травмами. Он должен уметь оценить физическое состояние пациента, спланировать программу лечения с учетом индивидуальных особенностей пациента и оценить эффективность проведенной терапии».