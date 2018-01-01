Средиземноморская диета увеличивает шансы на зачатие

Экстракорпоральное оплодотворение – репродуктивная методика, которая позволяет женщинам, испытывающим проблемы с зачатием естественным путем, все же родить ребенка. Процедура ЭКО включает несколько этапов. Вероятность забеременеть с ее помощью в среднем составляет 30-40%.Никос Яннаку (Nikos Yiannakou) и его коллеги из Университета Афин (University of Athens) утверждают, что увеличить шансы на зачатие с помощью ЭКО может помочь специальная диета. Чтобы подтвердить этот факт, авторы провели исследование, в ходе которого опросили 244 женщин. Они попросили участниц описать свой рацион за последние полгода. С помощью специального опросника MedDiet Score полученные данные были обработаны. Это позволило разделить всех женщин на три группы – в зависимости от количества набранных по опроснику баллов.Больше всего баллов набрали те, кто придерживался так называемой средиземноморской диеты, употребляя в пищу большое количество овощей, фруктов, цельных злаков, бобовых, рыбы и оливкового масла.Оказалось, что такие женщины имели больше шансов забеременеть и родить здорового ребенка, чем те, кто набрал в группу набравших меньше всего баллов. Исследователи подсчитали, что средиземноморская диета увеличивала такую вероятность на 70%, а потому они готовы ее рекомендовать тем, кто собирается зачать с помощью ЭКО.Авторы отмечают, что средиземноморская диета действительно положительно влияет на репродуктивные процессы. Впрочем, польза такого питания уже давно не вызывает вопросов – считается, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты дольше живут, меньше болеют онкологическими заболеваниями и имеют более здоровое сердце, чем те, кто питается иначе.