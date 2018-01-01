Грудное вскармливание снижает риск гипертонии у женщин

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Женщины, которые кормят грудью детей в течение длительных периодов времени, с меньшей вероятностью страдают от гипертонии после достижения менопаузы, выяснили корейские ученые.Повышенное кровяное давление является наибольшим фактором риска заболеваний и смертности. Ранее было установлено, что долгосрочное грудное вскармливание связано со снижением детской аллергии, целиакии, ожирения и сахарного диабета. Однако влияние грудного вскармливания на здоровье матерей мало изучено. В нескольких исследованиях было установлено, что отказ от грудного вскармливания или преждевременное прекращение связан с повышенным риском развития сахарного диабета, дислипидемии, метаболического синдрома, ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний.Эксперты во главе с Nam-Kyong Choi изучили данные более 3100 женщин в постменопаузе, в возрасте 50 лет и старше. Они установили, что длительная продолжительность грудного вскармливания связана с более низким риском гипертонии у женщин в постменопаузе, а степень ожирения и резистентность к инсулину способствовали ассоциации с грудным вскармливанием. В частности, участницы из самого высокого квинтиля кормящих грудью (5-11), показали снижение риска гипертонии на 51% по сравнению с самым низким квинтилем (от 0 до 1). Самый высокий квинтиль продолжительности грудного вскармливания показал 45%-ный риск развития гипертонии.Исследователи говорят, что материнский метаболизм (например, накопление жира и резистентность к инсулину) может быть «сброшен» при грудном вскармливании, что снижает риск заболеваний, связанных с ожирением. Во-вторых, выделение окситоцина, стимулируемое грудным вскармливанием, может быть связано с уменьшением риска заболеваний. «Наши результаты подтвердили текущие рекомендации по грудному вскармливанию на благо здоровья матерей», - сказал Choi.