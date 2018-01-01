На счет три: простые способы избавиться от мешков под глазами



Расположите указательные пальцы на внешние уголки глаз под нижними ресницами. Не надавливайте. Сощурьте нижние веки, подняв их вверх. Вы должны ощутить мышечную пульсацию под указательными пальцами. Посмотрите вверх. Чтобы увеличить сопротивление, потянитесь лицом вперед, а плечи старайтесь увести назад.

Задержитесь в этом положении, досчитав до 40.

С максимальной силой зажмурьте глаза. Не напрягайте при этом все лицевые мышцы. Чтобы избежать появления морщин на лбу — зафиксируйте положение бровей, положив на них указательные пальцы. Сделайте 8 повторов с 30 секундным перерывом.



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Распространенный косметический дефект — мешки под глазами — расстраивающий многих женщин. И неспроста: он является одним из первых признаков старения. Вполне естественно желание оттянуть момент появления столь нелицеприятной проблемы. А вопрос о том, как убрать мешки под глазами волнует многих. Причины появления этой проблемы разные, а вот эффективный и безопасный способ лечения мешков под глазами — выполнять комплекс упражнений для приведения в тонус мышц лица.Мешки под глазами — это сочетание отвисшей кожи и отечности глаз. Те, кто уже столкнулся с проблемой, или те, для кого подобные дефекты пока только пугают своей вероятностью, необходимо выяснить причину возникновения мешков под глазами. Сложный случай для коррекции недуга — наследственная предрасположенность к образованию жировых грыж. Но в большинстве случаев, мешки под глазами — результат неправильного образа жизни. Банальная аллергия и недосып могут вызвать образование отечности вокруг глаз.Для профилактики кругов и мешков под глазами важно соблюдение режима питания, сна и отдыха. Также нужно стараться избегать стрессовых и конфликтных ситуаций,отдыхать во время продолжительной визуальной работы. Не забывайте важность посещения фитнеса. Также вам на помощь придет гимнастика от мешков под глазами,то есть фейсфитнес.Хорошей профилактикой послужит косметологический массаж.Лимфодренаж создаст необходимые условия для вывода избыточной жидкости из так называемого интерстициального пространства, улучшит циркуляцию крови и лимфы. По итогу процедуры лимфатическая жидкости равномерно распределиться по тканям лица, мышцы расслабятся. Однако проблема уйдет лишь на короткий период, на совсем, к сожалению, она не исчезнет.Попрощаться с ненавистной проблемой возможно. Фейсфитнес по методике «SUPER ЛИЦО» — безоперационный метод избавления от мешков под глазами. Именно укрепление круговой мышцы глаз позволяет самостоятельно разогнать лимфу, улучшить кровоток,а значит избавиться от данной проблемы.Простые и не требующие специальной подготовки упражнения — верный путь к здоровым мышцам и к желаемой красоте. Не упустите свой шанс оставаться привлекательной,используя естественные методы ухода за собой!