Можно ли пить свежевыжатый сок натощак?

Чего больше в стакане свежевыжатого сока, который вы пьете натощак: пользы или вреда?

Свежевыжатый сок в этом плане ничем не отличается от других напитков, состоящих из сахаров и органических кислот, будь то пакетированный сок, квас или кисель.

Сок натощак стимулирует образование желудочной кислоты, поэтому разумно вскоре после его употребления поесть. У людей, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, многие соки способны провоцировать изжогу и другие неприятные симптомы. Особенно часто — ананасовый, апельсиновый и томатный соки.
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