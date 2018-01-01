Можно ли пить свежевыжатый сок натощак?

Чего больше в стакане свежевыжатого сока, который вы пьете натощак: пользы или вреда?Свежевыжатый сок в этом плане ничем не отличается от других напитков, состоящих из сахаров и органических кислот, будь то пакетированный сок, квас или кисель.Сок натощак стимулирует образование желудочной кислоты, поэтому разумно вскоре после его употребления поесть. У людей, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, многие соки способны провоцировать изжогу и другие неприятные симптомы. Особенно часто — ананасовый, апельсиновый и томатный соки.