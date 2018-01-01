Вещи, которые отнимают вашу женскую энергию

Некоторые вещи, которые не влияют на мужчину, могут абсолютно выбить женщину из колеи и довести ее до депрессии.Одна из самых изматывающих вещей на свете для женщины – бардак в доме или на рабочем месте. Думаете, нормальная женщина пилит мужа за разбросанные по дому носки потому, что ей больше заняться нечем? Вовсе нет! Все дело в том, что в нас эволюционно заложено отмечать положение вещей в пространстве и быть крайне внимательной к этому.Мы – собирательницы. Долгие тысячелетия мы постоянно занимались тем, что искали грибы, ягодки, коренья. Мы охраняли детей от змей и насекомых, следили за малейшими изменениями окружающей среды. Наш глаз фиксирует любой беспорядок, даже тот, на который мужчина и не обратит внимания. На мужчину пока слон не наступит, пока носки к полу не прилипают – ему хорошо. Он и в такой обстановке может работать, или отдыхать, если ему надо будет. А вот женщина – не может.Все вот эти разбросанные носки, штаны, книги, купальники, полотенца постоянно засоряют ее оперативку. Она в такой ситуации работает медленно и постоянно подвисает, как компьютер, который требуется перезагрузить. Каждая вещь «не на своем месте», которая попала в поле ее зрения – это как открытая в отдельном окне программа. Со временем, если бардак накапливается, женщина начинает испытывать постоянный стресс. Силы покидают ее. Хочется просто сесть посреди всего этого говна, и плакать. Тем временем ее мужчина может вообще не понимать в чем проблема, даже спотыкаясь об оставленные на кухне пивные бутылки. Ну, можно же еще пройти, ты чего!Женщины, в отличие от мужчин, спят куда более чутко. Мужчина может сладко сопеть, не смотря на то, что рядом надрывается будильник. Женщина же вскакивает от каждого шороха, прислушиваясь – что там с детками? В особо тяжелых случаях еще несколько раз за ночь ходит укрывать разметавшегося ребенка одеялом. Женщина реагирует на слабый писк скайпа в телефоне, на присланную в ночи смс, на нежное пуканье синицы по утру! Поэтому большинство женщин постоянно, регулярно испытывает страшный недостаток сна!Чтобы женщина функционировала нормально, ей нужно хоть изредка по-настоящему высыпаться. По-настоящему – это когда тебя ничего не отвлекает. Ни просьбы мужа найти рубашку, ни трели телефонных звонков, ни жалобное мяуканье кота в 4 утра, ни известие о том, что ребенку сегодня уже нужна особая шапочка на урок труда – ничего. Я за то, чтобы хотя бы раз в неделю делать маме полный расслабон. Полный. А если ничего не выходит, то нужно оставить все эти шумовые раздражители дома и уехать от них в санаторий на пару дней. Пусть думают надо своим поведением.Женщина – существо ужасно эмоциональное. За один разговор с подругой она может пережить больше эмоций, чем иной мужчина в эпицентре военных действий. Наши эмоции настолько сильны, неподконтрольны и подвижны, что могут вымотать нас, истощить даже в условиях отпуска и полного ничегонеделания. В том же случае, когда эмоции еще и усиливаются близким человеком (мама, подруга) – вообще караул кричи.Поэтому – делу время, а потехе час. Женщина, которая не ограничивает себя в женской болтовне – измотанная, издерганная и обессиленная женщина. Это же самое касается и соцсетей! Я не говорю о том, что прекратить общение с подругами вообще. Но оно должно случаться только после основных дел.Ну, как плохой. Невнятный. Быстрый. Сама женщина может его плохим и не считать. А мужчина – так и вовсе гордиться своими способностями как любовника. Однако, если посмотреть правде в глаза, плохим может считаться любой секс, который насытил женщину ярким оргазмом и эмоциями. Это даже и не секс вовсе, а какие-то изматывающие физические упражнения.При этом следует признать, что мужики в сексе – существа очень примитивные и грубые. Они не против попробовать что-нибудь новенькое, но сами редко думают о том, как бы получше ублажить женщину. А, значит, придется заботиться о себе самой. Поэкспериментировать с игрушками, попробовать сначала самой получить тот самый оргазм мечты. Когда это случается, женщина понимает сразу. Глаза у нее горят, жизненные силы растут, а силовые показатели улучшаются.После хорошего секса мужчине хочется поспать, а женщине – бежать на тренировку. Так почему бы этим и не воспользоваться?Самый основной бич всех женщин планеты, начиная с Евы – чувство вины. Вы никогда не думали, почему именно Ева сорвала это чертово яблоко? Да именно потому, что на женщину проще все свалить, если что!Вы никогда не обращали внимания на то, как реагируют на различные обвинения мужчины и женщины? Мужчины – протестуют, ругаются, грозятся уйти, раз не нравится. Женщины тут же вину свою признают, думают, как ее загладить, как исправить свои мнимые недостатки. Большинство манипуляций, которые происходят с женщинами – это манипуляции на разрушительном чувстве вины.