Можно ли заразиться гриппом от любимой собаки

Вирусологи ответили на этот вопрос, который уже вызывает легкое состояние паники у многих владельцев домашних животных.В этом зимнем сезоне многие страны мира столкнулись с тяжелейшей эпидемией гриппа. При этом опасный вирус атакует не только людей, но и домашних животных. Менее чем за месяц более 100 собак дали положительный результат на очень заразный собачий грипп в нескольких американских штатах.Пока что врачи не зафиксировали ни одного случая заражения гриппом человека от собаки, но это не значит, что подобное вообще невозможно. Собаки сталкиваются с такими же вирусами гриппа, которые инфицируют людей, у домашних животных развиваются практически идентичные симптомы вроде насморка, кашля, усталости и потери аппетита.Собачий грипп может протекать с разной степенью тяжести - от полного отсутствия всяких признаков до пневмонии, комы и даже смерти. Но подавляющее большинство собак востанавливают свое здоровье в течение двух-трех недель.Собачий грипп легко распространяется среди животных, которые гуляют вместе или находятся в одном приюте. Однако владельцам собак пока не стоит бояться заразиться от своих любимцев, поскольку в этом сезоне животные столкнулись с двумя штаммами вируса, не являющимися более опасными, чем когда-либо в истории. Смертность от гриппа среди собак на низких показателях, от болезни умирает менее 10% животных.По данным экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, теоретически собачий грипп может распространиться к человеку. Но из-за генетических различий это происходит невероятно редко. Чуть более высокой является вероятность передачи гриппа от человека собаке. Ну а если владелец животного хочет обеспечить ему дополнительную защиту, то он может сделать собаке прививку от гриппа.