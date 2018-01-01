Электронные сигареты ослабляют иммунитет

Вейпы и прочие типы электронных сигарет вызывают массовую гибель моноцитов, клеток иммунной системы, что особенно характерно для испарителей с различными ароматическими добавками, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Physiology."Сейчас продажа вейпов никак не регулируется, и "вкусные" названия ароматов, такие как карамельный, пирожный, плюшечный или загадочный, часто привлекают молодежь. Наше исследование показывает, что продажа таких наполнителей должна быть ограничена, и что их производители должны указывать все их компоненты. Мы призываем власти защитить здоровье людей", — заявил Ирфан Рахман (Irfan Rahman) из университета Рочестера (США).В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпов среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.Рахман и его коллеги раскрыли еще одно негативное свойство этих жидкостей, наблюдая за тем, как пар, полученный в результате испарения различных марок никотиновой жидкости, влиял на жизнеспособность нескольких культур клеток.Как оказалось, подобные жидкости, содержавшие в себе ароматические добавки, крайне негативно воздействовали не только на клетки легких, но и на отдельные типы иммунных телец. К примеру, даже относительно небольшие количества пара вызывали массовую гибель моноцитов, одного из ключевых типов иммунных клеток, и заставляли их выбрасывать большие количества сигнальных молекул, вызывающих воспаления и другие реакции, усугубляющие действие вредных веществ из пара на ткань легких.Что интересно, сила этих негативных эффектов зависела не только от количества пара, с которым контактировали клетки, но и от типа наполнителя. К примеру, самыми вредными были жидкости со вкусом корицы, арбузов и земляники, а относительно безопасными – наполнители со вкусом фруктов и кокоса.Подобные различия, как считают ученые, связаны с тем, что производители подобных никотиновых смесей не всегда указывают то, что реально содержится в их продукции, и почти никогда не проверяют то, как эти компоненты взаимодействуют между собой и с клетками человека. В ближайшее время Рахман и его коллеги планируют проверить, какие долгосрочные последствия вызывает курение подобных вейпов.