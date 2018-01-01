Электронные сигареты ослабляют иммунитет
"Сейчас продажа вейпов никак не регулируется, и "вкусные" названия ароматов, такие как карамельный, пирожный, плюшечный или загадочный, часто привлекают молодежь. Наше исследование показывает, что продажа таких наполнителей должна быть ограничена, и что их производители должны указывать все их компоненты. Мы призываем власти защитить здоровье людей", — заявил Ирфан Рахман (Irfan Rahman) из университета Рочестера (США).
В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпов среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.
Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.
Рахман и его коллеги раскрыли еще одно негативное свойство этих жидкостей, наблюдая за тем, как пар, полученный в результате испарения различных марок никотиновой жидкости, влиял на жизнеспособность нескольких культур клеток.
Как оказалось, подобные жидкости, содержавшие в себе ароматические добавки, крайне негативно воздействовали не только на клетки легких, но и на отдельные типы иммунных телец. К примеру, даже относительно небольшие количества пара вызывали массовую гибель моноцитов, одного из ключевых типов иммунных клеток, и заставляли их выбрасывать большие количества сигнальных молекул, вызывающих воспаления и другие реакции, усугубляющие действие вредных веществ из пара на ткань легких.
Что интересно, сила этих негативных эффектов зависела не только от количества пара, с которым контактировали клетки, но и от типа наполнителя. К примеру, самыми вредными были жидкости со вкусом корицы, арбузов и земляники, а относительно безопасными – наполнители со вкусом фруктов и кокоса.
Подобные различия, как считают ученые, связаны с тем, что производители подобных никотиновых смесей не всегда указывают то, что реально содержится в их продукции, и почти никогда не проверяют то, как эти компоненты взаимодействуют между собой и с клетками человека. В ближайшее время Рахман и его коллеги планируют проверить, какие долгосрочные последствия вызывает курение подобных вейпов.
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