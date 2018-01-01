Специалисты узнали, почему подростки делают аборты

По словам исследователей из Канады, в развитых странах ежегодно проводится около 6,7 миллиона абортов, причем значительную часть делают представительницы прекрасного пола в возрасте 19 лет и младше. Новое исследование показало: девушки-подростки, чьи матери делали аборты, нередко сами решались на такой шаг, пишет The Hindustan Times.Ученые проанализировали данные 431623 девушек. Участниц разделили на две группы. В первую группу вошли 73518 девушек, чьи матери сделали минимум один аборт, а во вторую - 358105 участниц, чьи матери абортов не делали. Распространенность абортов в подростковом возрасте в первой группе составляла 10,1%, а во второй - 4,2%.Большинство абортов (94,5%) было проведено до 15-й недели беременности, поэтому маловероятно, что их причинами являлись генетические дефекты или пороки развития. Чем больше абортов сделали матери, тем больше абортов делали их дочери в подростковом возрасте. Исследователи подчеркивают: они не учли много факторов, к примеру, семейное положение и уровень образования матерей и дочерей.