Специалисты узнали, почему подростки делают аборты
Ученые проанализировали данные 431623 девушек. Участниц разделили на две группы. В первую группу вошли 73518 девушек, чьи матери сделали минимум один аборт, а во вторую - 358105 участниц, чьи матери абортов не делали. Распространенность абортов в подростковом возрасте в первой группе составляла 10,1%, а во второй - 4,2%.
Большинство абортов (94,5%) было проведено до 15-й недели беременности, поэтому маловероятно, что их причинами являлись генетические дефекты или пороки развития. Чем больше абортов сделали матери, тем больше абортов делали их дочери в подростковом возрасте. Исследователи подчеркивают: они не учли много факторов, к примеру, семейное положение и уровень образования матерей и дочерей.
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