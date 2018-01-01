Особая диета защитит мозг людей, перенесших инсульт

Сотрудники Университета Раш утверждают: диета MIND замедляет прогрессирование когнитивных нарушений после инсульта. Она сочетает в себе рекомендации диеты DASH, разработанной для профилактики и лечения гипертонии, и Средиземноморской диеты. Диета DASH включает овощи, фрукты, молочные продукты с низким содержанием жиров.Итак, диета MIND предполагает употребление овощей, орехов, ягод, бобовых, цельных злаков, рыбы, мяса птицы, оливкового масла и вина. Исследования показали: она снижает риск когнитивных нарушений у пожилых людей. Как известно, инсульт увеличивает вероятность развития деменции вдвое, рассказывает The Deccan Chronicle.В новом исследовании приняли участие 106 добровольцев. Специалисты проанализировали данные о питании участников. Также ученые оценивали когнитивные функции добровольцев. За участниками следили в течение в среднем 5,9 года. Специалисты обнаружили, что у добровольцев, чей рацион больше всего напоминал диету MIND, когнитивные функции ухудшались намного медленнее, чем у тех, чей рацион был меньше всего похож на диету MIND.