Гормональные изменения при менопаузе усугубляют течение ревматоидного артрита
Женщины сталкиваются с ревматоидным артритом в три раза чаще мужчин. Предыдущие исследования показали: гормональные изменения (к примеру, из-за родов) влияют на течение ревматоидного артрита. Так, во время беременности риск заболевания снижается, а после родов - повышается.
Кроме того, преждевременное наступление менопаузы увеличивает вероятность развития ревматоидного артрита. Исследователи решили тщательнее изучить связь между менопаузой и ревматоидным артритом. Оказалось, что менопауза усугубляла течение этого заболевания. По мнению специалистов, необходимы дальнейшие исследования.
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