Гормональные изменения при менопаузе усугубляют течение ревматоидного артрита

Ученые проанализировали данные 8189 женщин с ревматоидным артритом - хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором преимущественно поражаются мелкие суставы рук и ног. Исследователи обнаружили, что у участниц в пременопаузе физическое состояние ухудшалось медленнее, чем у женщин в постменопаузе, передает The Deccan Chronicle.Женщины сталкиваются с ревматоидным артритом в три раза чаще мужчин. Предыдущие исследования показали: гормональные изменения (к примеру, из-за родов) влияют на течение ревматоидного артрита. Так, во время беременности риск заболевания снижается, а после родов - повышается.Кроме того, преждевременное наступление менопаузы увеличивает вероятность развития ревматоидного артрита. Исследователи решили тщательнее изучить связь между менопаузой и ревматоидным артритом. Оказалось, что менопауза усугубляла течение этого заболевания. По мнению специалистов, необходимы дальнейшие исследования.