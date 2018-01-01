Ученые нашли новое спасение от самых стойких бактериальных инфекций
Не секрет, что патогены постоянно эволюционируют, развивая устойчивость к лечению. Это приводит к возникновению резистентных инфекций, убивающих людей. Большая часть усилий ученых направлена на поиски и разработку новых антибиотиков. Однако, как показал случай, можно "удивить" стойкие бактерии старыми средствами.
Причем октапептин работает даже в отношении патогенов, имеющих стопроцентную защиту от современных антибиотиков. Выявленный эффект исследователи уже окрестили "ретроспективной ловушкой". Бактерии просто "забыли", утеряли свои защитные механизмы полувековой давности, и теперь не могут перестроиться в обратном направлении.
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