Ученые нашли новое спасение от самых стойких бактериальных инфекций

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Октапептин - антибиотическое лекарственное средство, созданное в начале 70-х годов прошлого века. Долгое время оно оставалось забытым. Но последняя работа австралийских ученых может вернуть препарат в строй. По мнению специалистов, старое средство легко побеждает опасные бактерии, приспособившиеся к современным лекарствам.Не секрет, что патогены постоянно эволюционируют, развивая устойчивость к лечению. Это приводит к возникновению резистентных инфекций, убивающих людей. Большая часть усилий ученых направлена на поиски и разработку новых антибиотиков. Однако, как показал случай, можно "удивить" стойкие бактерии старыми средствами.Причем октапептин работает даже в отношении патогенов, имеющих стопроцентную защиту от современных антибиотиков. Выявленный эффект исследователи уже окрестили "ретроспективной ловушкой". Бактерии просто "забыли", утеряли свои защитные механизмы полувековой давности, и теперь не могут перестроиться в обратном направлении.