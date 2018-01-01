Еда влияет на настроение человека

Индийская кухня позитивно воздействует на организм в целом, мозг и настроение человека за счет куркумы. Эта распространенная в Индии приправы производит благотворный эффект на головной мозг, особенно пожилых людей.По мнению ученых, именно из-за этого в Индии отмечается довольно низкий уровень заболеваемости возрастными недугами.Эксперимент показал: если люди употребляли куркуму, у них улучшались когнитивные функции и настроение по сравнению с контрольной группой. Данные изменения эксперты объясняют процессами, происходящими в миндалевидном теле мозга и гипоталамусе.Кстати, среди продуктов, однозначно полезных для мозга, также числится оливковое масло. Оно сокращает объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков — маркеров болезни Альцгеймера. А еще это заболевание связано с инсулином. Если уровень сахара повышен, может пострадать мозг. Поэтому в рационе лучше делать ставку на нерафинированные углеводы (гречка, цельнозерновые продукты, сырые овощи) вместо рафинированных (сладости, например).Кстати, в гречке много витаминов группы В, марганца, фосфора и цинка, необходимых для сигнальной активности нейропередатчиков в мозге. Еще они борются с тревожностью и головными болями. Также следует обратить внимание на яйца. В них высокий уровень белка, есть жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, холин. Последний используется мозгом для производства нейропередатчика ацетилхолина. Для сигнальной активности важны и фосфолипиды, входящие в состав яиц.Миндальное масло — еще один полезный источник белка. Помимо этого, в масле есть рибофлавин и L-карнитин, активизирующие нейронную активность и предотвращающие снижение когнитивных показателей. А вот в чернике можно найти антиоксиданты, защищающие мозг от окислительного стресса. Розмарин — уникальный продукт, содержащий 1,8-цинеол, повышающий уровень ацетилхолина (нейропередатчика) и работающий как лекарства против болезни Альцгеймера. Согласно экспериментам с мышами, соединение улучшало память и повышало антиоксидантную активность в мозге.Темный шоколад тоже известен своими антиоксидантными свойствами. Также он снимает воспаление, снижает кровяное давление, улучшает кровоток в головном мозге, повышает настроение. Воспаление снимает и куркума. А вот свекла расширяет сосуды за счет нитратов. Они превращаются в теле в оксид азота, расслабляющий и расширяющий просвет сосудов. Это улучшает циркуляцию крови, улучшает доставку кислорода и питательных веществ в мозг. Плюс, свекла стимулирует производство красных кровяных телец, также необходимых для транспортировки кислорода в мозг.