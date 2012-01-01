Сон поможет в борьбе с гриппом

Как показали исследования, нехватка сна может сделать вакцину против гриппа менее эффективной и вызвать хронические проблемы со здоровьем. Рекомендованная норма продолжительности сна для детей 6-13 лет составляет от 9 до 11 часов. Для подростков — 8-10 часов сна, в для лиц старше 18 лет — 7-9 часов сна.Сон делится на четыре разные стадии. Первая — это первые 5-10 минут сна, когда глаза закрыты, но человека легко разбудить. Вторая стадия — неглубокий (легкий) сон, на который приходится примерно 45-55% от общего времени сна.Здесь сердечный ритм замедляется, температура тела снижается, глаза неподвижны. Третья стадия — глубокий медленный сон, а четвертая — стадия быстрого сна (REM), характеризующаяся движениями глазных яблок. Именно во время глубокого сна иммунная система перезагружается.Происходит регенерация особого типа Т-клеток, отвечающих за разные иммунные реакции, включая распознавание и уничтожение зараженных вирусом клеток.Также высвобождаются цитокины — белки, чей уровень возрастает при развитии инфекции или воспаления. При нехватке сна выработка цитокинов снижается, что ослабляет иммунитет. Это повышает риск заражения гриппом. Еще в 2012 году стало известно, что недосып производит на иммунитет тот же негативный эффект, что и стресс. А когда человек с недосыпом получает прививку против гриппа, у него вырабатывается на 50% меньше антител, чем обычно.