Жирная еда повышает риск развития рака

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование и выяснили, что продукты животного происхождения с высоким уровнем холестерина повышают риск развития злокачественных опухолей, при этом скорость их роста увеличивается до ста раз.Американские биологи использовали в своих опытах генетически модифицированных мышей. У них был изменен ген, кодирующий фермент Lpcat3. Данные белок контролирует синтез фосфолипидов, из которых состоит мембрана клеток. Его отключение повышает уровень холестерина, который участвует в ее формировании. Увеличение концентрации холестерина приводит к росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника, выяснили специалисты.Клетки, которые начинают неконтролируемо размножаться, считаются основной причиной развития онкологических заболеваний. По мнению ученых, холестерин приводит к утолщению клеток толстого кишечника, кроме того, он связан с быстрым ростом опухолей в тех же тканях. Тем не менее биологи пока не могут ответить на вопрос, оказывает ли холестерин на развитие других форм онкологии.Известно, что уровень холестерина в крови увеличивают продукты, насыщенные жирами, транс-жирами и углеводами. В качестве профилактики различных заболеваний специалисты рекомендуют придерживаться задорого образа жизни и снизить потребление красного мяса и молочных продуктов.