Специальные капсулы снизят боль при артрите

Крошечные капсулы могут избавить жертв артрита от боли за счёт блокирования неправильных кровеносных сосудов, содержащих нервы. Таковы результаты клинического исследования.

Ученые разработали гранулы, которыми можно выстреливать в колени жертвам остеоартрита суставов. Выполненные из гелеподобного пластика крошечные сферы в 30 с лишним раз тоньше кредитной карточки. Однако после попадания в колено они увеличиваются в размере. Их эффект объясняется способностью блокировать новообразованные кровеносные сосуды, содержащие новые нервные волокна, которые возникают по мере развития остеоартрита и являются причиной болей. В пилотном исследовании приняло участие 5 пациентов, ранее не отреагироваваших на различные методы нехирургического лечения артрита. Оказалось, что инъекции тысяч этих микросфер устойчиво уменьшают выраженность симптомов артрита на треть или даже ещё сильнее.

У 4 из 5 пациентов отмечалось существенное снижение уровня боли, и оно оставалось таким даже через три месяца. В целом, у всех пациентов показатели боли сократились более чем наполовину. Данные сферы уже применяются для лечения фиброзов - нераковых новообразований, которые возникают внутри или снаружи матки. Как только фиброзы лишаются притока крови, они исчезают. Исследователи из Vascular Institute of Virginia полагают, что тот же самый подход может сработать в лечении остеоартрита - наиболее распространенной формой артрита, от которой страдают миллиона россиян.

Болезнь возникает в тот момент, когда поверхность хряща стирается и изнашивается, что способствует воспалением и болям. Расположенные рядом кости начинают соприкасаться напрямую, так как прокладка между ними исчезает. В результате, возникают воспалительные процессы и сильная боль при движениях. Из-за воспалений отмечается производство факторов роста и развитие новых кровеносных сосудов. Эти сосуды прорастают в хрящах и костях, в них образуются нервные волокна, усиливающие боль. На уничтожения этих сосудов и волокон направлено лечение с помощью микросфер.
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Добавил slava в категорию Ревматология

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