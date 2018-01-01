Специальные капсулы снизят боль при артрите

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Крошечные капсулы могут избавить жертв артрита от боли за счёт блокирования неправильных кровеносных сосудов, содержащих нервы. Таковы результаты клинического исследования.Ученые разработали гранулы, которыми можно выстреливать в колени жертвам остеоартрита суставов. Выполненные из гелеподобного пластика крошечные сферы в 30 с лишним раз тоньше кредитной карточки. Однако после попадания в колено они увеличиваются в размере. Их эффект объясняется способностью блокировать новообразованные кровеносные сосуды, содержащие новые нервные волокна, которые возникают по мере развития остеоартрита и являются причиной болей. В пилотном исследовании приняло участие 5 пациентов, ранее не отреагироваваших на различные методы нехирургического лечения артрита. Оказалось, что инъекции тысяч этих микросфер устойчиво уменьшают выраженность симптомов артрита на треть или даже ещё сильнее.У 4 из 5 пациентов отмечалось существенное снижение уровня боли, и оно оставалось таким даже через три месяца. В целом, у всех пациентов показатели боли сократились более чем наполовину. Данные сферы уже применяются для лечения фиброзов - нераковых новообразований, которые возникают внутри или снаружи матки. Как только фиброзы лишаются притока крови, они исчезают. Исследователи из Vascular Institute of Virginia полагают, что тот же самый подход может сработать в лечении остеоартрита - наиболее распространенной формой артрита, от которой страдают миллиона россиян.Болезнь возникает в тот момент, когда поверхность хряща стирается и изнашивается, что способствует воспалением и болям. Расположенные рядом кости начинают соприкасаться напрямую, так как прокладка между ними исчезает. В результате, возникают воспалительные процессы и сильная боль при движениях. Из-за воспалений отмечается производство факторов роста и развитие новых кровеносных сосудов. Эти сосуды прорастают в хрящах и костях, в них образуются нервные волокна, усиливающие боль. На уничтожения этих сосудов и волокон направлено лечение с помощью микросфер.