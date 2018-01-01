Никотин как лекарство: шутка или реальность?

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Курить вредно. Это аксиома и так считает большинство людей на нашей планете. Причем даже сами курящие не отрицают данный факт. Однако в медицине все относительно, и в последнее время все чаще стали говорить о пользе никотина. Так ли это?Никотин — это психоактивное вещество, которое находится в стеблях и листьях табака. Если высушить один лист, то на долю этого соединения придется от 0,3 до 5% сухого вещества, что довольно существенно, ведь в сигаретах табак находится именно в таком виде. Еще больше никотина в махорке — от 2 до 14%. Однако, как ни удивительно, но он присутствует в некоторых овощах, которые есть практически на каждом столе и считаются совершенно безопасными. К ним относятся картофель, помидоры, баклажаны и др. Но, учитывая тот факт, что накапливается никотин лишь в стеблях и листьях, то в тарелку он вряд ли попадет.Если выделить никотин в чистом виде, то он будет представлять собой горькую жидкость, плотность которой аналогична плотности воды. При взаимодействии с кислородом он быстро окисляется до такого вещества, как никотиновая кислота, которое широко применяется в медицине, так как обладает сосудорасширяющим действием и даже в какой-то мере противостоит росту холестериновых бляшек в стенках сосудов. Однако никотин и никотиновая кислота — совершенно разные соединения, хотя нередко люди путают их, приписывая им свойства друг друга.Первые упоминания о табаке относят еще к XVI веку — именно этот подарок привез Колумб из Америки в европейские страны. Курение быстро вошло в моду, причем, как у мужчин, так и у женщин. Долгое время этот процесс считался совершенно безобидным, его воспринимали лишь, как развлечение, способ проведения времени. Однако уже тогда отношение к курению в различных странах в разные времена было неодинаковым.Уже после первой затяжки никотин с кровью за 7 секунд достигает клеток головного мозга. У человека, который курит нечасто или только начинает это делать, развивается ощущение легкого опьянения, кружится голова, возникает своеобразная эйфория, слабость в пальцах рук. Курильщик со стажем уже практически не замечает этого, процесс курения не приносит настолько остро выраженного удовольствия, ведь никотин уже нужен для того, чтобы чувствовать себя просто нормально.После одной выкуренной сигареты никотин находится в организме в течение 2 часов, после чего большая часть его покидает. У человека, который курит длительно, возникает потребность в повторении, однако она может появиться уже через час. По этой причине среднестатистический курящий за сутки выкуривает около 1 пачки сигарет (20 штук).Помимо этого, существуют и альтернативные способы получить никотин: нюхательная и жевательная формы табака. При этом доза этого вещества в организм поступает гораздо большая, нежели при курении сигарет. Однако к плюсам стоит отнести тот факт, что человек не вдыхает опасные смолы, но данные формы табачных изделий представляют большую опасность для пищеварительной системы, а не для дыхательной.Про вред никотина известно многое: это пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему, повышение риска таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, аритмия, рак, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Курение во время беременности приводит к тому, что повышается риск аномалий развития и пороков у плода, в будущем у ребенка выше вероятность заболеть диабетом 2 типа. При длительном курении развивается сначала психическая, а потом и физическая зависимость. Этот список можно продолжать еще долго. Однако сегодня ученые все чаще находят и положительные моменты применения никотина.В исследовании, которое было проведено Уве Маскосом в институте Пастера в Париже, был сделан удивительный вывод. У большинства людей, страдающих от шизофрении, данное заболевание было генетически обусловлено. Риск заболевания ассоциирован с мутацией в гене CHRNA5. Конечно, не все люди с такой генетикой точно заболеют, у них просто значительно выше вероятность данного заболевания. Исследователи заметили, что многие из них курят. Данная связь показалась очень странной и любопытной. В ходе дальнейших испытаний был доказан положительный эффект никотина на течение шизофрении, ведь это вещество способно несколько снижать активность отдельных участков головного мозга, приводящую к развернутой клинической картине этого заболевания.Испытания эти были проведены на лабораторных мышах, в результате выводы полностью подтвердились. Ученые сегодня озадачены вопросом, как создать лекарство, которое бы действовало аналогично никотину, но не формировало зависимости в отличие от этого вещества. Оно должно влиять непосредственно на никотиновые рецепторы в головном мозге. Эта задача пока еще не решена.Эпилепсия — довольно распространенное неврологическое заболевание, механизм появления которой до сих пор вызывает множество вопросов у ученых. На сегодняшний день спектр противоэпилептических средств, которые активно применяются у таких больных, достаточно широк. Регулярный прием препаратов позволяет им жить практически обычной жизнью с небольшими ограничениями.В литературе все чаще можно встретить клинические случаи, описывающие больных, у которых курение сигарет приводит к стабилизации состояния, полному исчезновению приступов. Попытки бросить курить приводят к ухудшению состояния, несмотря на адекватную фармакотерапию. Речь идет, прежде всего, о людях, у которых это заболевание обусловлено генетически, а конкретно — о тех, кто страдает аутосомно-доминантной ночной лобно-долевой эпилепсией. Это заболевание может развиться в результате мутации хотя бы одного из 8 определенных генов. И именно для них никотин, как показали различные исследования, является тем самым веществом, что способно стабилизировать состояние.Одна из описанных пациенток страдала припадками с раннего детства, ее умственное и физическое развитие было снижено. Причем девушка получала несколько антиконвульсантов. С 13 лет она стала регулярно курить, за день выкуривала около 16 сигарет. На фоне этого количество припадков уменьшилось до 2 в год, они стали не такими тяжелыми. Фармакотерапия при этом не менялась. В 29 лет женщина решила резко бросить курить, в результате чего приступы стали ежедневными. После этого врач порекомендовал никотиновые пластыри, и ее состояние вновь стабилизировалось до полной ремиссии. И это не единичный случай, описано более 22 аналогичных историй.На сегодняшний день ученые всерьез озабочены вопросом, как синтезировать препарат, аналогичный никотину, но не приводящий к формированию зависимости. Пока он еще не изобретен. Однако никотиновые пластыри или таблетки с этим веществом применяются в качестве компонента комплексной терапии для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Есть работы, показывающие неплохие результаты в терапии герпетической инфекции и даже туберкулеза. Никотин обладает обезболивающим эффектом, поэтому может применяться у людей, страдающих хронической болью.Однако, мы же помним, что курение сигарет — это не просто ингаляционный способ введения никотина в организм. Вместе с ним в дыхательные пути попадают еще и другие вещества, часть из которых обладает канцерогенным свойством, являются ядами или легкими наркотиками. Среди них диоксид углерода, бензол, формальдегид, синильная кислота, различные смолы. Поэтому о терапевтическом действии сигарет с никотином говорить не приходится. Для лечения должны применяться более безопасные формы введения. Однако самостоятельно применять их не стоит, так как это вещество все-таки приводит к зависимости, и терапия должна проводиться под врачебным контролем.