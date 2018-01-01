Вейпы разрушают ДНК и вызывают рак
У животных в итоге появилось больше повреждений ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря, чем у контрольной группы животных, дышавших чистым воздухом. Плюс, у грызунов из основной группы из-за воздействия испарений поврежденная ДНК восстанавливалась хуже обычного.
Правда, исследователи оговариваются: испарения электронных сигарет все равно содержат меньше канцерогенных веществ, чем дым табачных продуктов.
Но у любителей вейпов риск рака в любом случае выше по сравнению с некурящими людьми. Более того, как показывает практика, регулярное употребление вейпа нередко провоцирует переход на обычные сигареты.
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Добавил stefan в категорию Онкология
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