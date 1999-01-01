Синдром Ларона - нехватка или излишек гормона роста?

В 1999 году ученые впервые описали три случая детей, страдающих от дефицита гормона роста. Удивительно, но исследования показали, что их уровни гормона роста были выше, чем у населения в целом.Ученые начали уделять больше внимания этому явлению, а через два года они нашли 22 таких человека с похожими симптомами.В первых исследованиях они сосредоточились на молекуле гормона роста этих детей и пытались понять, были ли они плохими или дефектными. Гормон функционировал неправильно, но при перемещении гормона роста на ткань человека всё начинало работать как положено. Стало ясно, что ошибка связана с способностью тканей и органов пострадавшего человека.Их органы не могут реагировать на сигнал, передаваемый гормоном. Состояние было названо резистентностью к гормону роста, и синдром этого сопротивления был назван в честь исследователя, проводившего эксперименты — Ларона.Генетическая подоплекаБыло обнаружено, что это расстройство имеет генетический фон, и его появление различно в разных частях мира; в нашей местности оно встречается редко. Напротив, больше всего страдают люди из Йемена, Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии, Восточной и Северной Африки, Испании, Италии, Турции и прилегающих стран.Дети, страдающие этим синдромом, имеют не только небольшой рост, но и серьезные проблемы с ростом костей. Ведь гормон роста выполняет гораздо более важные функции в организме, чем может показаться. Когда органы не реагируют на его поступления, это также проявляется в низком уровне мышечной массы, низкой результативности IQ-тестов и ожирении.Такие люди имеют большую верхнюю часть тела, непропорциональную нижней, коротким конечностям. Половые органы моложе, а половая зрелость задерживается. Уже в неонатальном возрасте это расстройство может быть вызвано тяжелой гипогликемией (низкий уровень сахара в крови).Поэтому важно не пренебрегать ситуацией, когда ваш ребенок не растет, как остальные. Педиатр должен также быть готовым к более редких дефектам. Когда ребенок не растет, даже если он имеет нормальную или даже повышенную концентрацию гормона роста, он может страдать от синдрома Ларона.