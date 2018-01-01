Выяснилось, что не весь лук одинаково полезен
В ходе исследования ученые выяснили, что не все луковицы обладают равными противораковыми свойствами.
Профессор Суреш Нитираджан и аспирант Абдулмонем Мюреджан испытали пять видов лука и установили, что первенство взял красный.
Лук как суперпродукт плохо изучен до сих пор. При этом он содержит одну из самых высоких концентраций флавоноида кверцетина, а красный лук в особенности.
Исследование, проведенное в университете Гельфа, показало, что в красном луке кроме кверцетина содержится много антоцианов, которые обогащают антиоксидантные свойства молекул кверцетина, сообщил ведущий автор Мюреджан.
— Антоциан помогает обеспечить цвет фруктов и овощей, а потому логично, что именно красный лук обладает большей противораковой силой, заявил ученый.
Результаты опубликованы в издании Food Research International.
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