Выяснилось, что не весь лук одинаково полезен

Когда в следующий свой визит в супермаркет вы пойдете по овощным и фруктовым рядам, не проходите мимо красного лука.В ходе исследования ученые выяснили, что не все луковицы обладают равными противораковыми свойствами.Профессор Суреш Нитираджан и аспирант Абдулмонем Мюреджан испытали пять видов лука и установили, что первенство взял красный.Лук как суперпродукт плохо изучен до сих пор. При этом он содержит одну из самых высоких концентраций флавоноида кверцетина, а красный лук в особенности.Исследование, проведенное в университете Гельфа, показало, что в красном луке кроме кверцетина содержится много антоцианов, которые обогащают антиоксидантные свойства молекул кверцетина, сообщил ведущий автор Мюреджан.— Антоциан помогает обеспечить цвет фруктов и овощей, а потому логично, что именно красный лук обладает большей противораковой силой, заявил ученый.Результаты опубликованы в издании Food Research International.