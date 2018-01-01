ТОП-7 лучших продуктов, увеличивающих количество тромбоцитов в крови

Функция тромбоцитов — небольших клеток, циркулирующих по кровеносному руслу — состоит в том, чтобы создавать тромбы для лечения ран и предотвращения кровотечений.Тромбоциты производятся в костном мозгу человека и используются для восстановления повреждённых кровеносных сосудов. Это помогает избежать сильной кровопотери при получении травм и ранений.Что касается самих тромбоцитов, эти клетки содержат гранулы, способные выделять химические субстанции, которые привлекают к месту травмы другие тромбоциты. Благодаря этому формируется специальная пробка, препятствующая кровотечению.Тромбоциты имеют принципиальное значение в остановке и предотвращении кровотечений. Поэтому можно смело утверждать, что их присутствие в крови человека имеет жизненно важное значение для его организма.Проблема в том, что иногда выработка тромбоцитов нарушается, и наш организм начинает производить меньшее или большее количество этих клеток. Бывает, что нарушения касаются функций самих тромбоцитов, в результате чего они перестают действовать так, как нужно.Это приводит к появлению ряда хронических заболеваний крови, которые заметно повышают риск кровопотери.Во избежание серьёзных осложнений и риска для жизни человека такие заболевания нуждаются в профессиональном медицинском анализе и лечении.Помимо этого таким пациентам не будет лишним включить в свой рацион продукты, способные регулировать уровень тромбоцитов в крови.Эксперты рассказали, на какие именно продукты необходимо обратить внимание в этом случае.Как и сама тыква, так и тыквенные семечки, содержат необходимые для формирования тромбоцитов аминокислоты и витамины.Регулярное употребление тыквы улучшает усвоение протеинов и витамина А — питательных веществ, участвующих в формировании этих клеток крови.Помимо этого содержащиеся в тыкве полезные антиоксиданты нейтрализуют негативные последствия воздействия токсинов и свободных радикалов.Употребляемые в умеренных количествах цитрусы также способны приносить пользу нашей крови.Дело в том, что эти фрукты содержат большое количество витамина С, который стимулирует выработку тромбоцитов.Также витамин С укрепляет нашу иммунную систему и увеличивает выработку антител, что снижает риск возможного повреждения тромбоцитов.Что касается крыжовника, то эти ягоды также можно смело отнести к продуктам, полезным для нашей крови и иммунитета.В крыжовнике содержатся витамины С и А, участвующие в формировании тромбоцитов, защищающих наш организм.Стоит отметить, что помимо этого крыжовник содержит большое количество антиоксидантов, минимизирующих последствия окислительного стресса. Благодаря крыжовнику у нас снижается риск развития хронических заболеваний, обусловленных снижением производства тромбоцитов.Сок алоэ вера широко используется в лечебных целях. На протяжении многих веков его использовали для заботы о здоровье человека.Что касается пользы алоэ вера, то необходимо отметить высокое содержание различных витаминов и минералов, помогающих очищать нашу кровь и защищать её клетки.Питательные вещества алоэ вера предохраняют нас от негативного эффекта токсинов и защищают от различных инфекций. Это является хорошей профилактикой ослабления тромбоцитов.Благодаря алоэ вера наша кровь остаётся богатой и способной должным образом использовать свои ресурсы при получении человеком травм и повреждений.Шпинат является одним из листовых салатов и обладает большим количеством преимуществ для нашего здоровья.Он отличается высоким содержанием витамина К и протеинов, играющих важную роль при формировании тромбоцитов, останавливающих кровотечения.Сок шпината заметно стимулирует выработку тромбоцитов и в то же время нормализует кровоток.Мякоть и листья папайи также могут стать прекрасным дополнением лечения расстройств, касающихся функций тромбоцитов.Сок папайи и натуральные коктейли из этих фруктов позволяют регулировать количество кровяных клеток, снижая риск развития хронических заболеваний.Хотя папайя не является волшебным средством лечения заболеваний крови, употребление этих фруктов стимулирует выработку тромбоцитов.Этот корнеплод содержит много различных антиоксидантов, которые способны предотвращать снижение выработки тромбоцитов в результате негативного воздействия свободных радикалов.Свёкла содержит витамины А, С и К, а также минералы, которые очищают нашу кровь и позволяют сохранить здоровыми кровеносные сосуды.Свекольный сок укрепляет защитные силы нашего организма и бережёт нас от расстройств кровообращения и заболеваний крови.Хотя лечение расстройств, связанных с тромбоцитами, варьируется от типа нарушений, употребление этих продуктов способно улучшить самочувствие таких пациентов.Лучше всего включать их в свой рацион под руководством врача, ведь при этом необходимо учитывать и другие привычки человека, принимаемые им медицинские препараты и виды назначенной ему терапии.