Шансы умереть в больнице выше в выходные дни и по ночам



Больницы обычно меняют свои штатные расписания по ночам и выходным дням, что приводит к сокращению числа врачей и опытных сотрудников.



Врачи, которые работают по ночам и в выходные, могут иначе заботиться о пациентах, с которыми они «менее знакомы», чем врачи, работающие в дневное время по будням. Соотношение количества медсестер и пациентов ниже в нерабочее время.



Также было показано, что рабочие ночные часы влияют на психомоторные навыки сотрудников и выполнение ими квалифицированных видов деятельности, таких как сердечно-легочная реанимация.



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Выживаемость пациентов после внутрибольничной остановки сердца значительно ниже в ночное время и в выходные дни, согласно исследованию, опубликованному в JournaloftheAmericanCollegeofCardiology.«Почти 50% внутрибольничных остановок сердца происходят во время «нерабочих часов». Если мы сможем улучшить выживаемость после остановки сердца, которые происходят в нерабочее время, это может повлиять на жизнь огромного количества пациентов», - рассказал ведущий автор исследования, доктор Ученна Офома (Uchenna R. Ofoma) из Медицинского Центра Гайсинера (Geisinger Medical Center) в Данвилле, штат Пенсильвания.Исследователи изучили данные 151 071 пациентов, которые перенесли внутрибольничную остановку сердца с 2000 по 2014 год. Они определили «нерабочее время» как временной период с 23:00 до 6:59 с понедельника по пятницу или в любое время по выходным. Рабочее время было определено как период с 7:00 по 22:59 с понедельника по пятницу.Оказалось, что с 2004 по 2014 год в целом выживаемость таких пациентов значительно повысилась как в рабочее время (с 16% в 2004 году до 25,2% в 2014 году), так и в нерабочее (с 11,9% в 2004 году до 21,9% в 2014 году). Тем не менее, выживаемость оставалась значительно ниже в нерабочее время - 3,3% абсолютной разницы в течение последнего года исследования. В 2009 году абсолютная разница в выживаемости достигла 5,3%.Исследователи определили несколько факторов, которые могли бы объяснить их выводы: