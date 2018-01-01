Медики подсказали, как пережить перепады температур

Резкие перепады температуры могут стать причиной обострения массы хронических недуговВо время резких перемен погоды и перепадов атмосферного давления, самочувствие нередко ухудшается – появляется апатия, сонливость, головокружение или даже тошнота и мигрени. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.Резкие перепады температуры могут стать причиной обострения массы хронических недугов, проблем с сердцем и развития мигреней, раздражительности, потому специалисты рекомендуют принимать натуральные успокаивающие средства - валериану, настой пустырника, боярышника.«Очень полезны травяные чаи. К примеру, из мяты и мелиссы – эти растения содержат много эфирных масел, которые успокаивают нервную систему и борются с бессонницей, благоприятно влияют на сердце, уменьшают болевые ощущения и чувство тошноты» - рассказала врач.Хорошо себя зарекомендовал также напиток из корня солодки, содержащий особые вещества – кумарины, которые уменьшают свертываемость крови.При магнитных бурях она повышается, и это может стать причиной сосудистых нарушений.Не менее полезен в такие дни корень имбиря, так как он содержит гингеролы, бета-каротин, капсацин, кофеиновую кислоту, куркумин и почти все незаменимые аминокислоты.«Имбирь повышает тонус, активизирует умственную деятельность, снимает желудочно-кишечные спазмы, уменьшает чувство тошноты» - рассказала эксперт.При этом при резкой смене температуры воздуха или атмосферного давления стоит отказаться от кофе. Идеальной заменой ему будет зеленый чай, а еще лучше – мате.Специалист также рекомендует наладить свой график и в дни, когда температура резко меняется, особенно при склонности к головным болям или при наличии хронических недугов, спать не менее 8-9 часов в день. При этом важно не позже просыпаться, а раньше ложиться. Перед отправкой ко сну рекомендовано принять теплую ванну с эфирными маслами или морской солью, для того, чтобы максимально расслабиться.