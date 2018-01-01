Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты

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Медики не устают повторять, что не каждому человеку можно отказываться от продуктов животного происхождения.Сейчас переход на вегетарианство является одной из "модных" тенденции в сфере питания. Многие люди, особенно молодежь, подходят к такому выбору осознанно, другие же отказываются от мяса, рыбы, яиц и так далее только потому, что сейчас об этом все говорят и вегетарианство называют самой здоровой диетой из всех существующих.Медики не могут достичь компромисса в этом вопросе, одни рекомендуют вегетарианскую диету, другие - категорически против такого образа питания, потому как человеческому организму для роста и развития необходим белок животного происхождения и аминокислоты, которых не так много в растительной пище.В связи с этими разногласиями, ученые составили списки всех "за" и "против" вегетарианства.- в вегетарианском меню априори меньше канцерогенов и других вредных добавок;- снижается риск развития серьезных заболеваний сердца и сосудов, в том числе: гипертония, ишемическая болезнь, атеросклероз и другие;- можно быстро, но без вреда для здоровья, похудеть и потом сохранять вес;- экономия денег, ведь продукты животного происхождения стоит гораздо дороже каш, овощей, фруктов;- чистая кожа и отсутствие целлюлита, по крайней мере, те люди, которые стали вегетарианцами в осознанном возрасте, отмечают, что у них буквально через месяц произошли приятные изменения во внешнем виде.- дефицит витамина В12 и железа, из-за чего может развиться анемия;- йододефицит нарушает работу щитовидной железы, от чего может произойти гормональный сбой;- у детей-вегетарианцев, как правило, имеются проблемы с развитием как физическим, так и умственным;- при вегетарианской диете нередко ослабляются защитные силы организма, а все потому, что ему не хватает белка.Прежде, чем вы решите стать вегетарианцем, изучите этот вопрос, как говорится, от корки до корки, и только потом принимайте решение, которое покажется вам и только вам наиболее правильным.