5 причин сходить на массаж



Нарушения обмена веществ;



Патологии сердечно-сосудистой системы;



Урологические нарушения;



Расстройства нервной системы;



Заболевания органов дыхания;



Болезни органов пищеварения;



Двигательные патологии и многие другие.



Сеанс массажей в исполнении профессионала способен дать намного больше, чем хорошее настроение и самочувствие. Массаж очень полезен для здоровья как минимум по пять причинам.Современная медицина очень развита, но от всех системных недугов можно безопасно избавиться медикаментозной терапией. Многие люди страдают от хронических болей в спине, шее, руках, им приходится принимать препараты для временного обезболивания. Курсы лечебного массажа не только избавляют от болей на длительный срок, но и помогают устранить причину болей.Если вы имеете проблемы со сном, то скорей всего уже испробовали массу способов для их устранения – лекарства, травяные чаи, молоко с медом, многие доходят даже до пересчета овец. Лучшим способом избавиться от бессонницы является курс расслабляющего массажа, процедуры деликатно снимут мышечное напряжение и даже выровняют гормональный фон. Глубокое расслабление невозможно без эндокринной перестройки, так как цикл сна и бодрствования регулируется именно гормонами. Эти данные подтверждены научно, энцефалограмма головного мозга человека после расслабляющего массажа соответствует состоянию глубокого сна.Избавиться при помощи массажа от тяжелой депрессии не получится, сложные случаи требуют длительного медикаментозного лечения и постоянного наблюдения специалистов. Массажи способны избавить от обыкновенной хандры, которой в большей или меньшей степени подвержен каждый человек. Хандра не имеет веских оснований, она приходит без видимого повода, чаще всего осенью или зимой. В этот период организм испытывает острый недостаток витаминов, и это проявляется в виде постоянной подавленности, плохого настроения и снижения работоспособности.Курс массажей поддержит организм и вернет способность получать радость от жизни.Массажи снимают напряжение и избавляют от последствий стрессов, выводят из тревожного состояния и развеивают первые признаки депрессии. Прикосновения рук массажиста вызывают биохимические изменения, после каждой процедуры уровень кортизола в организме будет падать, именно кортизол при высоких уровнях вызывает симптомы депрессии. Массаж выравнивает психологическое и улучшает психическое состояние человека.Почему иммунитет становится слабее в холодное время года? По то же причине, по которой приходит осенняя и зимняя хандра. Недостаток витаминов, стрессы, постоянная тревожность делают иммунитет неспособным противостоять патогенным бактериям. Действие массажа направлено в том числе и на лимфатическую систему, то есть на избавление организма от лишней жидкости, вместе с которой организм покинут вирусы и бактерии. В холодное время года курс массажей является ощутимой поддержкой для иммунитета, то есть сильным противодействием сезонным заболеваниям.Массажи относят к сильнейшему терапевтическому средству, в отличии от медикаментозного лечения они не имеют побочных эффектов. Врачи различных специализаций назначают массаж в качестве комплексного воздействия при следующих недугах: