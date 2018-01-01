Диетологи назвали пиццу одним из самых полезных завтраков

Ее сравнивали с хлопьями.

Пиццу признали одним из самых полезных завтраков, пишет издание The Independent. Ее сравнивали с хлопьями.

"Вероятно, вас удивит, что в среднем куске пиццы и миске хлопьев с молоком содержится одинаковое количество калорий. В пицце содержится куда больше белков, так что она наполнит вас энергией на все утро. В ней больше жиров и куда меньше сахара", - сказала сертифицированный диетолог Челси Эмер.

По ее словам, в хлопьях содержится половина дневной нормы сахара. Эмер уточнила, что полезным этот завтрак будет, если есть не больше двух кусков.

Ее британский коллега не согласился с тем, что огромная, жирная пицца лучше цельнозерновых хлопьев.
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