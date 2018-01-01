По каким причинам могут краснеть глаза?

Нередко люди просто не обращают внимания на то, что у них стали время от времени краснеть глаза: списывают это на усталость, на простуду или даже на холодную ветреную погоду. Как оказалось, краснотой глаз отвечает на очень многие вещи.О возможных причинах покраснения глаз и о том, как бороться с этим, АиФ.ru рассказала«Глаз реагирует на различных возбудителей конъюнктивитами: вирусными, бактериальными, грибковыми, аллергическими. Это наиболее частая причина покраснения. Но также покраснение глаза — это и симптом, входящий в другие заболевания. Это могут быть некоторые заболевания суставов, венерические заболевания. Собираются даже международные конференции, чтобы выяснить, при каких заболеваниях — местных и общих — проявляется такой симптом, как покраснение глаз. Их огромное количество», — сказала эксперт.У офтальмологов, по словам Комаровой, уже вошло в обиход выражение «синдром красного глаза», как немного ранее — «синдром сухого глаза».«Есть такое понятие, как синдром красного глаза. Это значит, есть видимый симптом, — красный глаз — а причины этого состояния могут быть разные, в том числе и смешанные. Например, вирусный конъюнктивит плюс аллергический: на капли, которые капают от вируса. Это большая проблема международного уровня. Отчасти это связано и с экологией. В больших городах есть много веществ в воздухе, которые могут раздражать глаз», — добавила она.Глаза могут краснеть не только от слез, когда мы плачем, но и от нехватки этой соленой влаги.«При нарушении выработки слезы, при нарушении состава слезы тоже краснеют глаза. Человек может быть здоровым, но во второй половине жизни слеза имеет уже не такой состав, как раньше, не такие защитные свойства. И при контакте с раздражителем — сухим воздухом, прокуренным или холодным — слеза уже не справляется с защитой, как в молодости, и глаз краснеет», — объяснила Марианна Комарова.Если в обычном помещении все в порядке, а на улице или в прокуренной комнате глаза краснеют, это первый признак того, что слеза недостаточно защищает их.Глаза, конечно, могут покраснеть и от усталости.«Но если каждый раз человек видит, что у него при усталости краснеют глаза, например, после целого дня работы за компьютером, он может прийти к офтальмологу, рассказать об этом, врач назначит капли, которые будут защищать глаза при работе с компьютером. И тогда глаза будут меньше краснеть к концу рабочего дня», — сказала Комарова.Во время работы с компьютером человек намного реже моргает. А ведь при моргании глаз смазывается слезой.«При живом общении с другим человеком работает мимика, есть мигательные движения, которые помогают увлажнять глаз. А перед компьютером глаз не моргает так часто и не увлажняется. К вечеру он устает, потому что не было смазывания слезой. К тому же компьютер заряжает воздух положительными ионами, собирается заряженная пыль возле компьютера, все это садится на глаз. И это может уже не быть просто усталостью, а привести к синдрому сухого глаза или так называемому компьютерному визуальному синдрому. Это должен посмотреть офтальмолог», — объяснила эксперт.Если человек замечает, что у него периодически или часто краснеют глаза, или даже внезапно покраснели, то в любом случае надо обратиться к офтальмологу.«Самолечением заниматься нельзя. Неправильное лечение может перевести временную ситуацию в хроническое состояние. Офтальмолог смотрит на глаз под микроскопом. Он видит: если раздражена конъюнктива, это бактериальный или вирусный конъюнктивит. Там будет разная клиническая картина. Даже до взятия мазков или до посевов опытный врач уже кое-что будет знать о причине покраснения. И назначит, разумеется, более правильное лечение, чем может сам пациент, почитав что-то в интернете. Также врач проведет пробы: Ширмера, Норна, посмотрит качество слезы, какова ее продукция, хватает ли ее, соответствует ли это возрасту человека. И тогда назначит либо защитные капли, либо усиливающие продукцию слезы», — рассказала Марианна Комарова.По словам специалиста, сейчас есть огромный ассортимент капель для лечения заболеваний поверхности глаза. И это не только антибактериальные, антивирусные и снижающие аллергическую реакцию капли, но и средства ухода за глазом.«Как лицо мы покрываем кремом, так и для глаза существует свой „крем“. Это капли, которые содержат гиалуроновую кислоту или другие вязкие вещества. Они образуют защитную пленку. Офтальмолог всегда посоветует правильное назначение», — добавила она.