Как подзарядить мозги без помощи кофе?

Если впереди – мозговой штурм, не обязательно бодрить себя энергетиками, кофе и шоколадом.Сотрудники университета Западного Онтарио (Канада) недавно обнародовали исследование, которое показало: всего лишь 10 минут физической активности достаточно, чтобы как следует разогнать мозги без кофе, шоколада, энергетиков и других традиционных стимуляторов.Обычно для улучшения работы мозга рекомендуют нагружать тело систематически и длительно – физкультура должна стать привычкой. Но для многих это проблема: кому-то некогда, другим лень, третьим сложно в силу возраста. Канадские ученые обнаружили, что и разовой нагрузки будет достаточно, если нужно продуктивно поработать головой прямо сейчас. Они посадили испытуемых на велотренажер всего на 10 минут, а потом за тесты – и получили положительный результат: участники эксперимента выполняли умственную работу быстрее и лучше.Так что большая чашка кофе – не единственный способ «включить голову». И уж точно не самый полезный.– Однозначно поддерживаю канадских ученых. Упражнения не вызовут привыкания, в отличие от кофе, и будут бодрить гораздо лучше. Могу порекомендовать, например, отжимания в течение 30–40 секунд 2–3 раза в день – достаточно всего лишь найти удобное горизонтальное положение и принять упор лежа. Второе упражнение – выпрыгивания из полного приседа (если нет противопоказаний). Оно поможет разогнать сердце всего за 30 секунд, после чего приток крови к мозгу у вас увеличится и сразу улучшит концентрацию внимания. Третье – приседания. Спина должна быть ровной, руки – на уровне груди. 20 приседаний по 2 подхода вполне достаточно.Вообще же список подходящих упражнений довольно велик – можно начинать с малого и в течение месяца выработать целый комплекс, который заменит вам кофе.