Диетологи объяснили, почему тучным людям нужно есть лимоны
Многие не знают о том, что лимоны обладают целым перечнем свойств, оказывающих благотворное воздействие на организм человека и помогающих ему избавляться от избыточных жировых накоплений.
Существует масса методик питания для похудения, в основе которых именно лимоны, но выдержать подобные монодиеты способны не все, тем более, если есть заболевания органов желудочно-кишечного тракта, когда этот цитрус вообще запрещен к употреблению.
Какими полезными для похудения свойствами обладает лимон:
- очищает весь организм от шлаков, токсинов, тяжелых металлов и прочего "мусора", который приводит не только к ожирению, но и к различным заболеваниям;
- избавляет от чувства голода, что очень необходимо тем, кто все-таки решился похудеть, но всегда борется со "зверским" аппетитом;
- восстанавливает стул;
- ускоряет обмен веществ;
- стимулирует перистальтику кишечника;
- разжижает желчь;
- способствует усиленной работе печени;
- насыщает кровь витаминами и полезными минералами.
Сидеть на лимонной диете разрешено всего две недели, хотя, ее сложно назвать жесткой. Главное правило этой диеты заключается в том, что после каждого основного приема пищи, то есть 3 раза в день, нужно выпивать стакан лимонного сока, разбавленный водой в пропорции 1:1.
Конечно же, одни только лимоны не помогут вам похудеть, если вы продолжите питаться всем, что попадается под руку, и не будете снижать суточную дозу калорий. Тоже самое касается и физической активности - без этой нагрузки даже не мечтайте о том, чтобы быстро, равномерно и надолго похудеть.
Если вы хотите просто сохранить свой вес и не поправляться, то каждый день съедайте хотя бы по 2-3 колечка лимонов, добавляя их в чай, воду или же фреш из других цитрусовых фруктов.
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Добавил slava в категорию Разное
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