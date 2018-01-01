Диетологи объяснили, почему тучным людям нужно есть лимоны

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Оказывается, лимоны лучше любых диет помогают бороться с лишним весом.Многие не знают о том, что лимоны обладают целым перечнем свойств, оказывающих благотворное воздействие на организм человека и помогающих ему избавляться от избыточных жировых накоплений.Существует масса методик питания для похудения, в основе которых именно лимоны, но выдержать подобные монодиеты способны не все, тем более, если есть заболевания органов желудочно-кишечного тракта, когда этот цитрус вообще запрещен к употреблению.- очищает весь организм от шлаков, токсинов, тяжелых металлов и прочего "мусора", который приводит не только к ожирению, но и к различным заболеваниям;- избавляет от чувства голода, что очень необходимо тем, кто все-таки решился похудеть, но всегда борется со "зверским" аппетитом;- восстанавливает стул;- ускоряет обмен веществ;- стимулирует перистальтику кишечника;- разжижает желчь;- способствует усиленной работе печени;- насыщает кровь витаминами и полезными минералами.Сидеть на лимонной диете разрешено всего две недели, хотя, ее сложно назвать жесткой. Главное правило этой диеты заключается в том, что после каждого основного приема пищи, то есть 3 раза в день, нужно выпивать стакан лимонного сока, разбавленный водой в пропорции 1:1.Конечно же, одни только лимоны не помогут вам похудеть, если вы продолжите питаться всем, что попадается под руку, и не будете снижать суточную дозу калорий. Тоже самое касается и физической активности - без этой нагрузки даже не мечтайте о том, чтобы быстро, равномерно и надолго похудеть.Если вы хотите просто сохранить свой вес и не поправляться, то каждый день съедайте хотя бы по 2-3 колечка лимонов, добавляя их в чай, воду или же фреш из других цитрусовых фруктов.