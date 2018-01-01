Чем полезно иглоукалывание. Советы Елены Малышевой

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здорово, но и здорово. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.Иглоукалывание, или иглорефлексотерапия, это древняя китайская практика. Считается, что на кожу проецируются все внутренние органы. Прокалывая специальными иглами эти проекции — акупунктурные точки, можно воздействовать на работу забарахлившего органа и таким образом добиться исцеления.Неврология изучает точки, триггерные для боли, и даже была составлена карта расположения этих триггерных точек (зон) на теле человека. Как правило, они находятся в том месте, где мышцы переходят в сухожилия и прикрепляются к костям. Эти места всегда плохо кровоснабжаются и в то же время находятся под постоянными нагрузками. Неудивительно, что именно здесь чаще всего возникают зоны воспаления и боли.Сделав в триггерную зону укол с лидокаином, например, можно снять боль (и возникающие из-за нее проблемы) буквально за один сеанс.В этом неврология и иглоукалывание схожи. На болезнь можно воздействовать уколами, если колоть в определенную точку.по российским законам делать процедуры иглоукалывания может только врач, то есть специалист с высшим медицинским образованием!