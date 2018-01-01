Чиновники хотят наказывать врачей за излишнюю свободу в действиях

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Минздрав подготовил нововведения. Отныне врачам, замеченным в необоснованном несоблюдении протоколов лечения, придется доказывать свою профпригодность. Как передает "Российская газета", медиков направят на внеочередную переквалификацию.Комментирует министр здравоохранения Вероника Скворцова: "Если врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются ведущим экспертным сообществом, у нас появляется механизм внеочередного повторного допуска к профессиональной деятельности. Переквалификацией занимается профессиональное медицинское сообщество. Трудовое законодательство предусматривает дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение врачами своих обязанностей. Эти механизмы могут показаться мягкими, но они действенные".Своим мнением делится член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук Алексей Старченко: "При проведении проверок случаи несоблюдения рекомендаций обнаруживаются постоянно. Правда, далеко не всегда виноваты врачи. Иногда для выполнения протокола у медучреждения не хватает ресурсов, например, отсутствуют необходимые лекарства. При этом сами протоколы, представляющие собой четкие алгоритмы действий врача, отнюдь не догма. Если ситуация с конкретным пациентом, особенности течения его заболевания не вписывается в стандарты, врач вправе применить индивидуальный подход.В целом предлагаемые меры - правильный шаг, направленный на защиту интересов и врачей, и пациентов. Это дисциплинирует и в какой-то мере "отрезвит" медиков, которые считают возможным сегодня игнорировать мнение более опытных коллег. А протоколы готовят лучшие специалисты по каждому направлению. Во-вторых, это поднимет авторитет профессиональных ассоциаций. Но необходимо, чтобы протоколы лечения регулярно обновлялись и реально отражали современные подходы в лечении".