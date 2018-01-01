Революция в стоматологии - пломбы, которые противостоят микробным атакам

Эта разработка канадских ученых работает благодаря наночастицам кремния с антибиотиками, входящих в состав пломб. Получается, пломбы становятся первой линией защиты против бактерий, вызывающих кариес. Что важно, их эффективность сохранится на протяжении многих лет.Проблема стандартных пломб состоит в том, что на их границе со временем образуется микрозазор. Это создает идеальные условия для размножения бактерий и прогрессирования кариеса. К тому же, ткани зуба и материал пломбы по-разному отталкивают воду. Идея нагрузить пломбу антибиотиками родилась давно. Однако антибиотики довольно быстро вымывались из пломб.Чтобы продлить срок службы пломб, ученые решили сделать ставку на специальные наночастицы. В стандартных наночастицах с лекарствами - полых или пористых сферах из кремния и других инертных веществ - антибиотики остаются лишь на поверхности. Внутри же наночастиц антибиотиков мало.У канадских специалистов молекулы антибиотика попадают в поры наночастиц непосредственно во время сборки. Это увеличило долю антибиотика примерно в 50 раз и уменьшило скорость вымывания лекарств с поверхности частицы. Эксперименты доказали: новые наночастицы продолжали убивать стрептококк, вызывающий кариес, и другие микробы даже через два года после изготовления пломбы.