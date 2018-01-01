Врачи: Колбаса и сосиски опасны для здоровья

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Эксперты Всемирной организации онкологических исследований советуют не просто сократить количество колбасы в своем рационе, но вообще отказаться от такого вида продуктов.Оказывается, колбасные изделия вредны для человеческого здоровья. Дело в том, что колбаса, сосиски, нарезка, ветчина и любые изделия из мяса, которые проходят процессы копчения, засолки и добавления консервантов, могут спровоцировать рак.Даже Всемирная организация здравоохранения признала, что колбасы содержат канцерогены. Более того, этот факт был доказан в более чем 800 исследований, которые проводились в разных странах мира. Примечательно, что ВООЗ поставила салями или ветчину по степени канцерогенности на одну ступень с табачными изделиями и асбестом.Медики призывают, в первую очередь, не кормить колбасами детей, особенно в возрасте до трех лет. Заменить колбасу лучше запеченным в духовке мясом. Это будет стоить примерно одинаково, если учесть, что килограмм мяса и хорошей копченной колбасы имеет примерно одну цену.